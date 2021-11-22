傳媒揭放寬簽證增航班 白俄未脫利用難民嫌疑

德國《明鏡》上周四（18日）報道，從所得文件可見白俄國營旅行社Zentrkurort今年5月開始批出數以十計旅遊簽證予伊拉克人，不久延伸至Oscartur等私企，通過它們向伊拉克乃至土耳其等中東國家批出商務簽證。白俄獨立電視台Belsat.eu報道，現有12家白俄公司獲當局特許這樣做。波蘭早前公布文件顯示，近200名伊拉克人在白俄一家國營旅遊公司協助下，以狩獵和別的旅遊目的獲取白俄簽證。德國之聲引述巴格達旅行代理商等消息人士報道，白俄駐伊拉克等多國的大使館把簽證申請「外判」給多家旅行社。路透社在白俄邊境和波蘭的拘押中心，採訪逾30名中東入境白俄者是以旅遊名目到了白俄。

狩獵旅遊目的 取白俄簽證

在土耳其安卡拉，提供旅遊服務的伊拉克人阿西勒（Hussein al-Asil）告訴路透社，伊拉克人如今要領白俄簽證簡易得多。他能幫伊拉克客人從3個白俄合作伙伴那兒取得「邀請」申辦商務簽證，一旦文件到手，那些客人就能經土耳其去明斯克，而白俄大使館深知那些人是準備去歐盟國的。

《明鏡》從化名易卜拉欣（Ibrahim）的土耳其「蛇頭」獲悉，他所屬黑幫原幫人經希臘偷渡去歐洲，但今夏起改經白俄赴歐盟國波蘭。他會用一連串假名在社交媒體開帳戶，冒充經明斯克到歐盟的新移民宣傳這條路線，例如寫道「這是赴德國最簡易的路線。5天就到柏林」，然後推薦受騙者給偽裝「旅行社」的相關對頭單位。他說，白俄那邊負責發簽證，土耳其、敘利亞、伊拉克和黎巴嫩各地亦有接頭人。

此外，往明斯克的中東城市直航班次明顯增加。追蹤全球航班的應用程式Flightradar24數據顯示，國營白俄羅斯航空（Belavia）7月由伊斯坦布爾往明斯克增至65班，相比之下2月才28班機。土耳其航空公司同一航線班次亦由今春32班，躍增至64班。另如阿聯酋航空從原本一星期幾班由迪拜飛往明斯克，變為9月中旬每天均有直航服務。新聞照片可見有非法移民在波蘭邊境遺下該公司的登機證。

白俄總統否認邀請非法移民

白俄總統盧卡申科上周五（19日）受訪否認策劃行動，但表示其部隊「絕對有可能」幫人去歐盟，「我們都是有心的人，知道入境者要去德國……也許有人會去幫一把，但我沒有邀請他們到來」。

（路透社/明鏡/德國之聲/紐約時報）

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