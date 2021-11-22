美軍印太司令促增對華危機意識

關注解放軍與美達軍事均勢

阿基利諾在加拿大出席「哈利法克斯國際保安論壇」（Halifax International Security Forum，HFX）會議時，重申美國致力促進自由開放印太地區。他向記者說，「看中國說過什麼。習（近平）主席要求其部隊在2027年之前與美國達至軍事均勢。」他認為，美國須與盟友在國際水域有更頻繁的合作，以建立互動性，在有需要時能夠迅速聯合行動。

台海和南海問題是中美近年爭議焦點。中國國家主席習近平和美國總統拜登上周二（16日）舉行視像峰會時，曾在台海問題上交鋒。習近平指美方一些人有意搞「以台制華」，警告「如果『台獨』突破紅線，將不得不採取斷然措施」。在南海問題上，中國指摘美國才是南海軍事化的最大推手。

阿基利諾前日說：「我們為我們的價值和自由意志奮鬥。那些才是利害攸關。自由開放或專制封閉的印太，你想屬於哪個？對志同道合國家而言答案顯而易見。」

另外，美國空軍太空部隊副司令湯普森（David Thompson）前日在同一論壇承認，美國的高超音速武器技術不及中俄先進，但正急起直追。

（美國廣播公司/Politico）