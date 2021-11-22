歐洲再封城惹反彈 維也納4萬人示威

奧地利周一起全國封城，10天後評估成效，最多共封城20天，並宣布明年2月1日起強制全民接種疫苗，引起民眾不滿。前天在維也納有示威者批評防疫措施分化社會，部分人戴上寫着「未接種疫苗」的黃色星星，有影射德國納粹時期猶太人被迫戴的「大衛之星」之意，被內政部長內哈默（Karl Nehammer）批評侮辱納粹受害人及其家庭。

實施局部封城、正在研究限制未接種疫苗者出行的荷蘭，前日上演的連續第二天示威其後亦再次演變成衝突，其中在海牙有民眾擲石和施放煙火，亦有人在十字路口燒單車堵路，警方動用水炮滅火；西部城市阿爾克馬爾（Alkmaar）和東部的阿爾默洛（Almelo）則有示威者干擾兩場閉門舉行的甲組足球賽。首都阿姆斯特丹、南部城市布雷達（Breda）同日亦有民眾示威。

荷蘭連續兩天示威警民衝突

位於加勒比海的法屬瓜德羅普島（Guadeloupe）上周一（15日）起亦有抗議強制醫護打針及疫苗通行證示威，當地上周五（19日）實施宵禁，但仍有民眾繼續搶掠及縱火。警方指在兩個城鎮有約20宗搶掠事件。法國昨日（20日）稱已派出警方精銳部隊RAID及憲兵特勤隊（GIGN）共50名成員到當地協助控制局勢。

（法新社/中央社）

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