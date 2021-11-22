美新冠死亡數字超去年響警號 Delta變種續散播 醫生籲防冬季節慶爆發

《華爾街日報》引述約翰霍普金斯大學數據顯示，截至11月20日美國累計已有770,800人因新冠病毒死亡，而美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據指去年美國有385,343人確診死亡，這代表尚有約1個月完結的2021年，其確診死亡人數已超過去年總數。報道指兩個年度開始統計確診死亡病例的時期稍有不同，而且新冠病毒去年仍屬新發現的病毒，亦缺乏檢測而難以確認病例，故此實際死亡數字或有差異；報道稱CDC的2020年統計數字可能上修，但仍能反映今年確診死亡人數較高。

CDC報告顯疫苗減重症效果

過去兩年間美國應對新冠疫情出現明顯差異，新冠疫苗去年仍在研發、年底開始接種，到今年目前已有約58%人口完成接種（見圖），約17%更已接種加強劑。部分醫生曾預計在接種疫苗和防疫措施包括社交距離、縮小公眾活動規模之下，能夠遏止疫情擴散及減少重症，因此有醫生對於今年的確診死亡數字仍感驚訝。

有傳染學家分析，疫情居高不下或源於較預計低的疫苗接種率、及抗疫疲勞令傳染力較高的Delta病毒株（最早在印度發現的B.1.617.2）主要在未接種疫苗者之間傳播；目前Delta變種佔了美國新增個案的逾九成。CDC上周五發表報告，指未接種疫苗者的住院機會是接種者的兩倍多，死亡機會更是已接種疫苗者的7倍以上，這反映疫苗對避免染疫後出現嚴重後果仍有關鍵效果。

衛生官員解說未釋公眾疑慮

史丹福大學的傳染病學者卡蘭（Abraar Karan）稱美國抗疫其中一個失誤，是公共衛生官員未能有效向民眾解釋接種疫苗的目的是避免重症，而不是完全防止感染擴散。卡蘭稱這導致部分人對於疫苗成效產生疑慮，當局亦未有效利用檢測防止超級傳播者散播病毒。

另外美國CNBC報道，美國上周四的7天滾動平均新增病例達9.5萬宗，較過去兩周大增31%。而隨着美國的感恩節假期即將來臨，民眾將與親友聚會慶祝的情况下，有醫生警告要防範疫情爆發，公共衛生官員亦希望今年冬季能抵禦新一波疫情。美國范德堡大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）指北部州分的確診百分比增加較高，因天氣寒冷驅使民眾留在室內，增加密切接觸感染的風險。美國羅格斯大學的轉化醫學及科學院教授帕內蒂耶里（Reynold Panettieri）則預計假期前後的確診會增加，不過亦指疫苗及治療方面的進展，相信今天冬季的疫情將沒去年那樣嚴重。

（華爾街日報/Healthline/CNBC）

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