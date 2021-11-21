極右恐當藉口濫用持槍自衛

根據威斯康星州法律，該州容許任何人在有合理認知下，用一切手段包括致命武力來自衛，而反駁被告自衛主張的舉證責任落在檢察官身上。分析認為，按上述規則對檢方其實非常不利，有法律學者直言判決不令人意外，有些律師更指出被告跟受害人處於「非常敵對的位置」，控方盤問證人表現欠佳，部分控方證人甚至作出有利辯方的證辭（例如指死者羅森鮑姆曾揚言捉到里滕豪斯會殺掉他）。

里滕豪斯被極右團體捧成英雄聖人

然而外界對此的解讀未必相同，主張里滕豪斯應受制裁的人士或認為法律不公，但另一方面，儘管里滕豪斯不屬於任何右翼團體，但他無罪獲釋卻可能「鼓舞」極右運動，例如「驕傲男孩」（Proud Boys）和「匿名者Q」（QAnon）等極右團體甚至標示里滕豪斯為「英雄」甚至「聖人」。美國智庫大西洋理事會常駐研究員霍爾特表示，極右人士或把裁決詮釋為實際可以「自衛」開槍而不會面臨嚴重後果，甚至可贏得讚譽。

本案是繼2013年佛羅里達州社區警衛齊默爾曼槍殺黑人少年馬丁後最受矚目的公民自衛槍擊案，或促使民眾重新考慮美國各地的自衛法律，尤其是後者是否充分權衡了使用致命武力的所有情况。但有刑事案律師指出，美國社會同情自衛的氣氛更甚於10年前，愈來愈多人聲稱擔心自身性命威脅而用槍支來解決問題。

（綜合報道）