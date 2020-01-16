去年BLM示威 響應持槍「反騷亂」擊斃兩人 青年自衛作辯全脫5罪 掀全美爭議

事緣去年8月，基諾沙黑人男子布萊克（Jacob Blake）被白人警員從背後開七槍導致癱瘓，引發新一波「黑人的命也是命」的反種族主義和反警暴示威，其後演變成搶掠、破壞和縱火的騷亂。一如其他發生類似暴力場面的地方，當地湧現一群以維持公共秩序和保衛社區財物自居的白人持槍平民上街，不時跟示威者爆發爭執。

兩死一傷皆白人

到同月25日，當時年僅17歲的里滕豪斯帶着配置30發軍用彈匣的猛火力半自動步槍AR-15和急救醫藥，在基諾沙市內「巡邏」，其間向示威者開槍。綜合兩星期聆訊所播出的案發片段和證辭，里滕豪斯被36歲的羅森鮑姆（Joseph Rosenbaum）赤手空拳追到停車場，近距離地槍殺對方；其後另外兩名白人男子試圖追捕「槍手」里滕豪斯，26歲的休伯（Anthony Huber）舉起原先踩着的滑板揮向倒地的里滕豪斯，被後者開槍打中胸膛身亡，28歲的格羅斯克羅伊茨（Gaige Grosskreutz）其後持槍指向里滕豪斯，但被對方槍傷手臂。

里滕豪斯翌日被捕，其後被控以各一項一級蓄意殺人（即謀殺）、一級鹵莽殺人、意圖一級蓄意殺人，兩項鹵莽危害安全罪；倘若最重控罪成立，刑罰是強制終身監禁。被告與三名受害人皆是白人。

5男7女陪審團經過4天逾25個小時討論，認同里滕豪斯在事發時屬合理自衛的辯解，上周五宣判其全部控罪不成立。里滕豪斯聞判當場癱倒於地板，被扶坐回椅上由辯方律師攬住，一直抽泣和雙手顫抖。受害者親友則彼此緊握着手飲泣，陪審團成員表現疲累或不自在。

檢察官班熱對判決表示失望，休伯的父母批評「謀殺」兒子的人有罪不罰，帶來「市民持械煽動暴力卻以人身安全受威脅為藉口當街殺人」之「不容接受的信息」。羅森鮑姆未婚妻諷刺案中「受害人的命不是命」。

里滕豪斯離開法庭前指陪審團作出正確裁決，「自衛並非不法」，他短期內會接受全天候保護，今後將移居他方繼續學業。其家庭發言人表示對裁決表示欣喜，但強調「整個情况並無贏家」。

黑人質疑「被告倘黑人 法庭會更嚴苛」

這場備受美國社會矚目的案件裁決引發更多爭議。黑人組織尤其不滿，國會黑人黨團發表聲明，質疑司法制度放任自稱「武裝義警」的人士逍遙法外是不合理，另有黑人社運人士質疑，倘若被告是黑人，警察和法庭會給予更嚴苛的待遇。然而，一直支持里滕豪斯的保守派則歡呼慶祝。威斯康星的共和黨參議員聲言「正義得到伸張」，該黨州長候選人力撐持槍權，並炮轟檢方「完全不光彩」。

案件宣判後全國多地出現示威表示不滿，部分地方演變成騷亂。威斯康星州長埃弗斯事前授權500名國民警衛軍應對任何一方不滿而引發的騷亂，他承認審訊「撕開尚未癒合的傷口」，但呼籲民眾和平冷靜。基諾沙市長則提醒即使世界觀不同而對判決有異議，「但必須文明而互相尊重地對話」。

美國總統拜登表示尊重陪審團的決定，呼籲美國人冷靜，但他說：「然而基諾沙的裁決令很多美國人憤怒和擔憂，包括我本人。」