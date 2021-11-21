堂食聚會放寬至最多5人 新加坡：邁向與病毒共存

新加坡衛生部長王乙康昨日（20日）在跨部會抗疫工作小組網上記者會表示，由於近期新冠疫情趨勢指標有正面發展，包括病例數、病例增加率及重症患者比率減少，人流量雖增加但疫情沒有更嚴重，顯示社會對病毒的抵抗力增加，故決定放寬部分措施。由周一起，社交聚會人數從最多2人放寬至5人，完成接種者最多可5人同枱堂食。新加坡昨日新增1734人確診，每周病例增加率降至0.77，整體深切治療部病房使用率下降至57%。衛生部指出，目前平均每天新增病例已降至3000宗以下，近99%都是無症狀或輕症，絕大多數人都可在家休養和康復。

疫情趨勢指標正面 星官員：放寬仍須小心

貿工部長顏金勇稱，新加坡現正過渡至與新冠病毒共存階段，他表示，雖然很多人希望加快放寬防疫措施，但政府必須小心翼翼，一步一步行事，因此在放寬措施後要觀察並確保情况繼續受控和穩定，才可進一步放寬。

新加坡9月起為民眾接種加強劑，衛生部昨日表示，即日起縮短第2劑mRNA疫苗（BioNTech-輝瑞和莫德納）與加強劑的間隔時間，30歲以上民眾打完第2劑滿5個月後即可接種加強劑。王乙康表示，希望年底前可多為150萬人「補針」。新加坡人口約545萬，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，目前85%人口完成接種，86%至少打過一針，22%已「補針」。

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五（19日）通過建議，將新冠疫苗加強劑的接種資格擴大至所有成年人，並強烈建議50歲或以上人士應施打，盼釐清政策後能鼓勵更多人在寒假出遊或聚會前「補針」，減輕冬季疫情負擔。

（路透社/華盛頓郵報/中央社）

（新冠疫情）