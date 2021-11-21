阿聯酋對華關係升溫 憂捲中美「新冷戰」

憂美「近印太遠中東」 走近北京危及美軍購

中國是中東最大石油買家，近年加緊擴大其中東及其周邊地區的經政足迹，2017年在面向中東和印度洋的東非國家吉布提建立海外首個軍事基地是例證。阿聯酋是北京其一最看重的區內合作對象，既是中方在阿拉伯世界的最大貿易伙伴（非石油類貿易額佔全區28%），去年底又成為首個批准使用中國品牌疫苗（國藥）的海外國家，而在敏感的電訊基建上更不理美國反對，跟中國華為合作。

對中、阿兩國愈走愈近，美國近期屢表不滿，甚至警告會妨礙阿聯酋成為以色列外唯一獲售美軍王牌F-35第5代戰機的中東國家。自阿聯酋跟以色列建交，F-35軍售便擺上雙邊談判日程，但據報美方其一條件是阿聯酋須棄用華為電信設備。這次阿聯酋叫停中方興建工程，可望有助涉及50架F-3戰機的230億美元（約1790億港元）軍購計劃繼續推進。曾表明美國必須有能力保護其技術和所有美國合作伙伴安全的副助理國務卿雷斯尼克（Mira Resnick），周二稱上述軍購協議將繼續，防長奧斯汀預計周末出訪阿布扎比。

雷斯尼克表明中東國家要選邊站，稱美國「仍是我們區內所有盟友的搭檔選擇。沒有其他戰略競爭對手能夠或願意提供美國所能提供的。我們的合作伙伴都很清楚」。阿聯酋對被夾在中美之間也感壓力，曾任外交國務部長13年的總統顧問卡爾卡什上月稱：「我們很擔心出現（新）冷戰。那是對我們所有人而言的壞消息，因為在國際體系裏，要選邊站會很麻煩。」

（華爾街日報/CNN）