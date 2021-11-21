疑華暗建軍事設施 美逼阿聯酋叫停 位處阿布扎比門戶港口 涉及國企營運貨櫃碼頭

美媒：美情報指中方情報船扮商船進港口

阿聯酋是美國在中東最親密的盟友之一，兩國有着長期的貿易和安保關係，是美軍在中東的駐紮點之一。《華爾街日報》引述知情人士報道，美國官員約在1年前開始收到情報，指中國在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈利發港（Khalifa Port）進行可疑活動，但當時沒有確切證據。到今年春天，美方根據機密衛星影像，發現一個由內地國企中遠集團（COSCO）建造和營運的貨櫃碼頭上正進行可疑建築工程，推測深挖地基可能是將興建一座多層建築物，且為了掩人耳目，地盤上方曾蓋着掩蔽物。CNN則引述兩名消息人士稱，雖然中國和阿聯酋均強調該港口只有商業用途，但美國情報發現有一些中國軍方典型用作搜集信號情報的船舶，假扮商船進入該港口，因此美方得出中方在港口興建軍事設施的結論。

拜登兩度通電 施壓阿布扎比王儲

報道指出，拜登政府得悉後大為震驚，並積極透過外交方式，說服阿聯酋相信中方在該處的建設存在軍事目的，應立即中止工程，阿聯酋則表示對此事毫不知情，認為該港口建設單純是商業活動。拜登今年5月及8月兩度與在阿聯酋實際執掌大權的阿布扎比王儲穆罕默德‧本‧扎耶德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）直接通話，表達上述關切外，也點明中方在阿聯酋的活動或會損害美國和阿聯酋的伙伴關係，據報穆罕默德回應指拜登的信息強力而清晰。

《華爾街日報》指華府官員仍不肯定阿聯酋會如何反應，故保持施壓。幾名資深國會議員今年6月訪問中東時，曾與穆罕默德提到哈里發港問題。到今年9月，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及其直轄下屬、白宮國安會中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）出訪阿布扎比，向阿聯酋提交美方對中方地盤的詳細情報。麥格克上周再到當地與穆罕默德見面。報道引述消息人士稱，美國官員最近到過工地視察，相信該項工程已停工。

阿聯酋否認知情 華府內部存疑

阿聯酋駐美國大使館發言人回應報道時強調，阿聯酋「從未就讓中方在當地建立軍事基地或任何形式的據點達成過協議，亦沒有計劃、談判或意圖這樣做」。CNN引述多名政府官員稱，雖然中方工地暫時停工，但美國仍關注中方在當地存在的問題。報道亦指，美國官員對於阿聯酋是否真的對中國的計劃不知情，仍然意見分歧。有美國資深官員表示，阿聯酋當局已表明會避免再發生類似情况，美方亦表明會繼續維持與阿聯酋的伙伴關係。中國駐美大使館則未有回應報道。

（華爾街日報/CNN）