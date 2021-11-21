疑華暗建軍事設施 美逼阿聯酋叫停 位處阿布扎比門戶港口 涉及國企營運貨櫃碼頭

【明報專訊】美國《華爾街日報》和有線新聞網絡（CNN）報道，美國情報機關今年發現中國秘密在阿聯酋的哈里發港興建疑似軍事設施。拜登政府得知後向這個中東長期盟友發出警告，指此舉將威脅到美國和阿聯酋之間的關係，經過雙邊政府高層多次會談後，興建工作最近已經暫停。報道指，阿聯酋政府表示對中方在當地興建軍事設施並不知情，但美方官員對信納此說法有分歧。
美媒：美情報指中方情報船扮商船進港口
阿聯酋是美國在中東最親密的盟友之一，兩國有着長期的貿易和安保關係，是美軍在中東的駐紮點之一。《華爾街日報》引述知情人士報道，美國官員約在1年前開始收到情報，指中國在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈利發港（Khalifa Port）進行可疑活動，但當時沒有確切證據。到今年春天，美方根據機密衛星影像，發現一個由內地國企中遠集團（COSCO）建造和營運的貨櫃碼頭上正進行可疑建築工程，推測深挖地基可能是將興建一座多層建築物，且為了掩人耳目，地盤上方曾蓋着掩蔽物。CNN則引述兩名消息人士稱，雖然中國和阿聯酋均強調該港口只有商業用途，但美國情報發現有一些中國軍方典型用作搜集信號情報的船舶，假扮商船進入該港口，因此美方得出中方在港口興建軍事設施的結論。
拜登兩度通電 施壓阿布扎比王儲
報道指出，拜登政府得悉後大為震驚，並積極透過外交方式，說服阿聯酋相信中方在該處的建設存在軍事目的，應立即中止工程，阿聯酋則表示對此事毫不知情，認為該港口建設單純是商業活動。拜登今年5月及8月兩度與在阿聯酋實際執掌大權的阿布扎比王儲穆罕默德‧本‧扎耶德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）直接通話，表達上述關切外，也點明中方在阿聯酋的活動或會損害美國和阿聯酋的伙伴關係，據報穆罕默德回應指拜登的信息強力而清晰。
《華爾街日報》指華府官員仍不肯定阿聯酋會如何反應，故保持施壓。幾名資深國會議員今年6月訪問中東時，曾與穆罕默德提到哈里發港問題。到今年9月，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及其直轄下屬、白宮國安會中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）出訪阿布扎比，向阿聯酋提交美方對中方地盤的詳細情報。麥格克上周再到當地與穆罕默德見面。報道引述消息人士稱，美國官員最近到過工地視察，相信該項工程已停工。
阿聯酋否認知情 華府內部存疑
阿聯酋駐美國大使館發言人回應報道時強調，阿聯酋「從未就讓中方在當地建立軍事基地或任何形式的據點達成過協議，亦沒有計劃、談判或意圖這樣做」。CNN引述多名政府官員稱，雖然中方工地暫時停工，但美國仍關注中方在當地存在的問題。報道亦指，美國官員對於阿聯酋是否真的對中國的計劃不知情，仍然意見分歧。有美國資深官員表示，阿聯酋當局已表明會避免再發生類似情况，美方亦表明會繼續維持與阿聯酋的伙伴關係。中國駐美大使館則未有回應報道。
（華爾街日報/CNN）
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