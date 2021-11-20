美10州跨黨派查Meta 研Ig對兒童及青少年健康損害

集中查Ig「增加使用頻率技術」

參與調查的州份橫跨民主、共和兩黨，包括內布拉斯加、佛羅里達、肯塔基、田納西、佛蒙特、紐約、新澤西、麻省、加州和得州。加州州檢察長邦塔（Rob Bonta）指，這次調查是源於有報道披露，Meta的內部研究反映使用Ig與青少年身心健康受損風險增加有關，包括抑鬱、飲食失調甚至自殺，調查將針對該公司用來增加年輕人使用Ig頻率及時間的技術，以及這些技術如何損害用戶。麻省州檢察長希利（Maura Healey）批評，Meta未有保護其平台上的年輕人，反而選擇忽視問題，甚至加劇已知會對年輕人身心健康構成威脅的操縱，直斥是「為利潤剝削兒童」。

Meta稱一直對抗欺凌 續開發家長監控功能

Meta發言人反駁指控錯誤，指對事實有「嚴重誤解」，又指該公司一直帶領行業對抗網上欺凌，支援受自殺念頭、自殘和飲食失調困擾的人，又以Ig近日推出提醒用戶休息的新功能「Take a Break」為例，他們將繼續開發家長監控功能，並探討如何為青少年提供適合其年齡的體驗。

因應聯邦私隱法，Ig與多數社交網站一樣，禁止13歲以下兒童使用，但曾表明知道有用戶虛報年齡。該公司曾考慮推出兒童版Ig，惹來不少反對聲音。直到9月，前fb產品經理豪根（Frances Haugen）披露內部文件，揭發該公司曾研究Ig對年輕用戶心理健康的風險，尤其加劇少女的身體意象問題，國會其後就此召開聽證會，該公司同月宣布暫停推出兒童版Ig。豪根提供的文件還披露該公司漠視演算法加劇分裂、散播陰謀論等問題，觸發軒然大波。fb母公司上月底宣布更名為Meta，被指是轉移公眾視線。

（路透社/法新社/NPR）