農民抗爭逾年 莫迪疑為地選「跪低」 印度突撤農業改革法例

印媒：農民大邦地選在即 莫迪政治計算

印度許多農民信奉錫克教，莫迪（Narendra Modi）選擇在錫克教創始人那納克（Guru Nanak）誕辰之日發表全國演說，承認無法令農民信服，會在本月稍後開始的國會冬季會期廢法，籲示威農民「回家、回到摯親摯愛身邊，回到農場和家庭。讓我們重新出發」。有印媒指莫迪選擇宣布廢法時機是經過計算，因為印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）和北部另外兩個農民人口龐大的邦明年初舉行選舉。

農民：法例正式廢除方結束示威

莫迪宣布讓步後，數以千計在主要道路上紥營抗議的農民慶祝，有人高喊「農民萬歲」等口號。36歲的庫馬爾（Ranjit Kumar）說：「縱然困難重重，我們在這裏抗議近一年，我們的犧牲今天終有回報。」不過，50歲的辛格（Gurmeet Singh）說：「見到白紙黑字才會走，我們不信政府。有農民為爭取廢法而喪生。國會一日未廢法，我們一日不會走。」

莫迪去年提出農業改革，以加強農民銷售農產品的自由度，聲稱有助擴大農民自主權和收入，但對農民而言，改革將影響他們的土地、農產品出售以至政府補助，繼而影響生計，甚至有被新興農業企業吞噬之虞。但國會去年9月仍通過三項農改法案，有學者指莫迪政府利用執政黨的議會優勢，在缺少與農民、農會等主要利益相關者討論的情況下，強行通過法案。

印度13億人口中有2/3靠務農維生，新法自然成為眾矢之的，數以千計農民去年11月開始在首都新德里附近紮營抗議，其中數十人在嚴寒下凍死。今年1月，高等法院雖下令法例暫停執行，但農民抗議持續，後來更演變成警民衝突，導致一名農民死亡，數以百計警察受傷。上月在北方邦的衝突中又有8人喪生。

（法新社/路透社/BBC）