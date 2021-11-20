共和黨眾院領袖拖延 14萬億法案仍獲通過

眾議院審議《重建更好未來法案》，涉及1.85萬億美元社會及環境開支，共和黨人表明不會支持。麥卡錫在晚上約8時半開始發言，原定只有約1分鐘，但最終持續8小時32分鐘，去到中段議長佩洛西透過辦公室發聲明炮轟他「表現失常」，最終民主黨領袖凌晨宣布推遲表決。

美國只有參議院可「拉布」，但眾院賦予議長、少數派及多數派領袖無限制的發言時間，佩洛西2018年亦曾以少數派領袖身份發表約8小時演說，要求共和黨人表決移民改革法案。法案將交到參議院，料參院削弱法案後會再交眾院作最後審議。

（紐約時報/法新社）