亞馬遜森林砍伐面積按年增22% 破15年新高

林地年減13,325平方公里 如12個香港

巴西國家太空研究所（INPE）周四（18日）發表數據，估算該國由2020年8月至2021年7月之間，亞馬遜雨林減少達13,235平方公里。是繼2005年至2006年度的14,286平方公里以來，森林損毁面積最大的一年。INPE上周表示，上月是自監測系統2015年啟用以來毁林最惡劣的一個月，達877平方公里，比去年10月多5%。

2019年1月上台的博索納羅任內放寬土地使用法，鼓勵利用雨林土地農耕、採礦，任內亞馬遜森林連年以過萬平方公里程度萎縮。巴西在早前於英國舉行的聯合國氣候變化大會上承諾2030年前停止伐林，司法及公共安全部長托雷斯（Anderson Torres）亦表示，政府加派了士兵打擊非法砍伐。

歐盟擬立法禁進口砍伐區木材食品

另外，歐盟周三提出禁止進口從砍伐區輸出的木材和食品的草案，要求入口商證明進口黃豆、牛肉、棕櫚油、可可、咖啡和木材製品，不是產自2021年起受退化或遭砍伐的土地。世界自然基金會稱，涉及伐林的國際貿易中，歐盟市場佔了16%。

（法新社/德國之聲）