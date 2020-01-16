波蘭指控白俄再送偷渡客逼闖邊境 NGO：一歲嬰孩命喪樹林 最年幼死者

波蘭邊境衛隊發言人表示：「最初那裏有100人，然後白俄一方用貨車帶來更多人，然後那裏有500人。」她指波蘭已扣留約45名闖關人士，宣稱闖境者曾向波蘭官員扔石和投擲催淚彈殼，白俄安全部隊則用鐳射光線妨礙波蘭官員視物。

回國伊拉克人：滯留時食草維生

波蘭一個非政府組織透露，周四（18日）清晨接獲3名滯留邊境1個多月的入境者求醫報告。其一年輕人飢餓脫水至腹痛嚴重，餘下一對敘利亞夫婦手腳受傷，他們的1歲嬰孩1個月前在林中暴斃。

歐洲議會議長薩索利在Twitter說：「看見孩子在歐盟的門口凍死，叫人痛心。」波蘭傳媒稱，自8月爆發危機以來，至少已13名入境者身亡。

逾1000名原本棲身白俄跟波蘭接壤森林內難民營地的人，因營地被白俄拆掉，現獲安置於過境關卡附近一個暫用作收容難民的物流中心，並獲發熱食、禦寒衣物和必需品。

另外，首批431名伊拉克人周四乘飛機返抵庫爾德族自治區首府埃爾比勒（Arbil），其中一人憶述在白俄境况說：「情况非常惡劣，我們得食草和樹葉，天寒地凍。」

盧卡申科：軍隊「絕對可能」助難民進波蘭

另外，白俄總統盧卡申科接受英國廣播公司訪問，聲言白俄軍隊「絕對有可能」協助難民進入波蘭，但否認「邀請」數以千計難民到白俄，從而製造難民危機。

（法新社/衛報）