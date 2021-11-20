入冬疫情堪憂 歐洲多國加辣「谷針」 奧地利全國封城 擬強制全民接種

總理轟拒接種者「攻擊衛生體系」

奧地利周四公布單日新增破紀錄的逾15,000宗個案後，總理沙倫貝格昨日宣布下周一起全國封城10天，民眾除非是購買必需品和做運動等，否則禁止外出。他又宣布明年2月1日起強制全民接種，譴責拒絕接種者「攻擊衛生體系」，但當局暫未決定強制接種的年齡要求。衛生部長米克施泰因稱，政府未來數月會為強制接種的立法展開準備工作，表明拒絕接種者或面臨罰款。奧地利12歲以上者仍有約四分之一人沒有接種疫苗，比例是歐洲最高之一。

德2G規則 限打針者及康復者入公共場所

除了奧地利，歐洲多國近日陸續採取措施「懲罰」不肯接種者。德國疾控機構科赫研究所周四公佈的新增確診人數首度超過6.5萬，達到65,371人，官方用於監察疫情嚴重程度的「平均每10萬人7日累計新增確診病例數」升至336.9，再錄疫情以來新高。

看守總理默克爾同日與16個州達成決議，今後各州將根據「平均每10萬人7日內累計感染新冠住院人數」確定防疫措施等級，住院率指數達到3的州將實施「2G規則」，即在文化休閒、體育設施和室內餐飲娛樂業等場所，以及理髮店和酒店等均只允許已完全接種疫苗和染疫後康復者兩類人入內。當指數升至6，將實施「2G+規則」，即在感染風險較高的舞廳、酒吧和夜店等，不但要滿足「2G規則」，還須持有新冠檢測陰性證明方能入內。工作場所和公共交通工具則實施「3G規則」，須提供疫苗接種證明、染疫後已康復或檢測陰性證明三者之一方可進入。

鄰近奧地利的巴伐利亞州更加碼，宣布「實際上的未接種者封城」，酒吧和夜店關閉3周，所有聖誕市集取消。

極右票倉擬關戲院及禁足球比賽

默克爾形容第四波疫情令人十分憂慮，醫療系統已超出負荷。《圖片報》報道，疫情重災區薩克森州正考慮關閉戲院和音樂廳，並暫停舉行足球比賽。該州是德國極右另類選擇黨票倉，民間強烈質疑疫苗，接種率是全國最低，經常出現反封城示威，過去1個月每日新增確診個案大增14倍。

周三公布單日確診數字齊齊破頂的捷克和斯洛伐克，周四相繼宣布新措施。斯洛伐克下周一起推行3星期「沒接種者禁足令」，只有已接種或過去半年確診並已康復者，才可以進入食肆、體育場所和公眾聚會。捷克只准過去6個月已康復或已接種者進入食肆和參與公眾聚會。希臘則宣布下周一起，未接種者就算有陰性檢測證明，也不可進入公眾室內場所；60歲以上長者的疫苗證書只有效7個月，意味他們必須在完成接種後7個月內接種加強劑，否則疫苗證書失效。匈牙利周四宣布，周六起所有室內地方強制戴口罩。

美「加強針」許可擴至所有成年人

歐洲「谷針」之際，美國也在催谷「第三針」。美國食品及藥物管理局（FDA）昨批准為所有18歲以上人士接種BioNTech-輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗的加強劑。FDA早前已批准為免疫力受損、65歲及以上，重症高危以及高危行業者打兩款疫苗的加強劑。

（法新社/路透社/金融時報/中新社）

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