卸任前談中德關係 反對「完全脫鈎」 默克爾：對華最初合作太天真

路透社周三（17日）報道專訪內容，指出默克爾任內的接觸策略，使中國在她執政16年間成為德國最大貿易伙伴，並影響歐洲對華立場，即使不公平競爭和商業間諜活動仍引發憂慮。默克爾說：「也許最初我們對一些合作伙伴關係的處理方式太天真，現在我們更加仔細觀察了，這樣做合情合理。」但她認為，德國以至歐盟應繼續與中國合作，並互相學習，「在我看來，完全脫鈎（total decoupling）是不對的，這會對我們帶來損害」。

高門檻護基建 反對排斥手段

有批評指德國現在過於依賴中國，且在侵犯人權等敏感議題上對北京過於軟弱。默克爾在訪問表示，德國一直就知識產權和專利保護議題與北京討論，「這既涉及留德中國學生，也涉及在華德國企業」。

默克爾強調，德國必須繼續保護自己的關鍵基建，提到國內一項新的資訊科技安全法例，對中國華為等新一代通訊網絡設備製造商設下很高門檻，但她同時認為不應有個別公司從一開始就被排除在外，「我們需要一個開放的系統，讓所有人都遵守同一標準」。

被指有意競逐默克爾所屬基民盟黨主席的衛生部長施潘周三在一場經濟會議上表示，德國要就如何減少在許多領域上對華過度依賴作更公開討論。他指出，新冠疫情令德國增加對華經濟依賴，例如口罩和醫療用品要從中國進口，與此同時德國出口市場也應更多元化。但他承認無法數年內解決問題，「這是一個10年的挑戰」，其一方向是德國以至歐盟可與加拿大等國家和地區簽訂更多貿易協議。

準執政新聯盟對華存分歧

社民黨、綠黨和自民黨高層周二表示，3黨在籌組聯合政府談判上進展順利，預計下周可達成聯合執政的協議。路透社指出，3黨在對華政策上存在分歧，綠黨聯席黨魁貝爾博克建議對中國進口產品設置更嚴格壁壘，防止低價傾銷，並批評中國的差劣環保標準和侵犯人權行為。

有望成為下任總理的副總理兼財長肖爾茨（Olaf Scholz）在競選期間避免就中國問題明確表態，但其幕僚暗示肖爾茨可能延續默克爾重視商業利益多於道德考量的做法。

（路透社/Politico）