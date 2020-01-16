美拒加入CPTPP 另籌建「印太經濟框架」

CPTPP前身為《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），美國2017年退出TPP後，以日本為首的11國將協定改組為CPTPP，中國大陸和台灣最近均申請加入。戴琪與日本外相林芳正會面時被直接要求美國重返CPTPP，但她在《金融時報》專訪表明，美國計劃在不加入CPTPP下加強與盟友的關係。

戴琪表示，此行一大重點是要向日本等亞洲盟國強調美國貿易政策之「持久性」（durability），「主要目標是完成（美國的）路線修正」。她強調美國和亞太盟友有真正合作機會，共同應對中國的非市場政策和產業政策所帶來的挑戰。

戴琪：「修正路線」 證美貿易持久性

訪日期間，戴琪同意美日建立新的雙邊貿易伙伴關係，但雙方未透露細節。她形容這個新平台可以協助解決不屬於現有地區貿易協議範圍的議題，例如新冠疫後復蘇及氣候危機等。

昨轉抵馬來西亞訪問的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），前日在新加坡出席經濟論壇時稱，美方暫無法加入CPTPP，但美國建構中的印太經濟框架可在明年推出，其亞洲之行就是與潛在伙伴為框架奠定基礎。她說，框架將具包容與靈活性，不像一般自貿協定。

她承認有關該框架的討論仍屬初步階段，但可能涉及數碼經濟、供應鏈韌性、基建、出口管制及清潔能源等多個關鍵範疇。

（金融時報/路透社）