白宮平抑油價板斧有限

美國汽油價格自今年5月突破每加侖3美元，是6年來首次，之後一直居高不下。拜登將原油和汽油價格高企歸咎石油輸出國組織，本月初要求OPEC+每日增產60至80萬桶，好讓油價降溫，惟OPEC+充耳不聞，維持原本計劃下月每日增產40萬桶。

釋儲備顯供應緊張 恐成漲價信號

美國油田服務公司Canary行政總裁埃伯哈特（Dan Eberhart）在財經雜誌《福布斯》撰文指出，在OPEC+拒絕伸出援手的情况下，拜登平抑油價的選項不多。他指出，釋放戰略石油儲備縱然可壓抵油價，但效果只屬過眼雲煙，並非解決供求不平衡的治本之策。埃伯哈特進一步指出，在石油供應沒有中斷情況下貿然動用戰略石油儲備，只會突顯供應緊張感，市場會視之為「迫不得已」之舉，反成推高價格的信號。

另有一策是美國限制原油和石油產品出口。美國能源部長格蘭霍姆曾表示美國是可禁止石油出口。但埃伯哈特認為，此舉有可能對全球市場造成混亂，降低油價效果成疑。他又提醒限制出口隨時令拜登走進政治地雷區：依靠能源生產的州份和沿岸煉油廠，原靠油產品出口賺錢，一旦政府實施出口限制，公然干預市場，勢必引起強烈反彈。

（福布斯）