OPEC+拒增產遏油價 美求助中日韓印釋儲備

華：準備釋油 日韓：規例受限

隨着經濟活動逐步恢復，全球對能源需求反彈，國際油價上月升至7年新高。報道引述消息指，拜登及其幕僚過去數周與日本、韓國和印度等盟友以至中國，商討協調釋出原油儲備的可能性。中國國家糧食和物資儲備局接受路透社查詢時拒絕評論美方要求，但透露正進行釋出原油儲備的工作。《南華早報》周三引述消息報道，拜登與中國國家主席習近平在本周視像峰會上，曾邀請中方協調釋放戰略石油儲備。中國9月已首度向國內煉油廠公開拍賣國家儲備，以穩定能源價格，當時競價交易了約738萬桶原油，中國顧問公司思亞能源的分析師預料，第二次釋儲規模或與之前相若。

有日本官員稱，接獲美國要求合作應對油價上漲，但拒絕確認是否包括協調釋出原油儲備，又指日本在法律上不能透過釋出儲備來控制價格。韓國官員證實美方要求釋出部分儲備，但韓方只有在供應失衡下才可這樣做。美方消息人士估計，美國釋儲份額須超過2000萬至3000萬桶才可影響市場。消息傳出後，紐約期油和倫敦布蘭特期油應聲下跌，後者周三收報每桶80.28美元，創近7周以來低位。

OPEC+憂需求反彈難持續

2011年油組成員國利比亞內戰時，美國及盟友曾協調釋出原油儲備，但今次涉及全球最大原油進口國中國，對在過去半世紀影響油價的油組構成空前挑戰。油組及俄羅斯等石油輸出國（統稱OPEC+）拒應拜登呼籲進一步增產，憂目前反彈的需求脆弱。油組秘書長巴金多預料，可能最快下月就會出現供應過剩。

隨着全球經濟從疫情復蘇，美國出現高通脹，一部分是受能源價格飈升帶動。美國近期汽油價格平均為每加侖3.41美元，較一年前高出逾60%；消費者物價指數按年急升6.2%，其中能源部分的升幅更達30%。部分拜登幕僚將總統近月支持度下跌歸咎通脹惡化，面對明年中期選舉，拜登的政治壓力與日俱增。他周三去信聯邦貿易委員會（FTC），稱有「愈來愈多證據顯示油氣公司有不利消費者的行為」，即使汽油混合燃料價格下降，汽油價格仍在上升，要求調查哄抬汽油價格的非法行為。他又指汽油價格不停升，但兩間以市值計最大的石油及天然氣公司仍計劃「數十億美元的股票回購和股息派發」，暗指埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龍（Chevron）。

拜登促查非法抬價 業界：政治噱頭

業界游說組織美國石油學會（API）反駁，拜登的信是用來分散對「目前市場根本轉變和不明智政府決定」的注意。有分析認為，拜登只是遵照過往政治劇本，為燃料成本上升找罪魁禍首，對價格影響不大。顧問公司Energy Aspects石油產品負責人坎貝爾（Robert Campbell）直言這是「政治噱頭」，指出最影響汽油價格的是原油價格，但面對全球市場緊張，美國能採取的行動不多。

（路透社/金融時報）