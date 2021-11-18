中資購意軍用無人機公司瀕告吹

港空殼公司出面高價收購

路透社報道，意大利阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation，下稱阿爾卑）2018年出售大部分股權，警方今年兩度搜查阿爾卑辦公室，發現馬邇斯（香港）信息科技有限公司在註冊後不久，便於2018年7月以400萬歐元（約3520萬港元）買下阿爾卑75%股權。

警方認為買家出價過高，經追查發現幕後金主涉及兩家中國國有企業，包括中國中車股份有限公司和江蘇省無錫蠡園經濟開發區管理委員會等，因而認定馬邇斯是中國政府為收購阿爾卑而成立的空殼公司。

阿爾卑製造意軍在阿富汗使用、名為Strix的迷你無人機（圖），它可由背包攜帶，單人操作，具備夜間偵察功能。意大利警方說，他們掌握阿爾卑在股份出售完成前與潛在買主協商將技術轉移到中國的證據。轉移軍用技術並在外國生產須先得政府批准。3名消息人士向路透社稱，經深入分析後，羅馬政府對此案予以「最大關注」，準備對涉案各方發出正式通知要求澄清。報道說，羅馬當局可能施以處分，在最嚴重情况下，可能令交易無效。

路透社報道，記者無法立即聯繫到阿爾卑，但阿爾卑的律師團曾表示，公司轉讓股權時遵守所有規範，至於其他上述實體皆未有回應查問，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）辦公室也拒絕發表評論。

（路透社/中央社）