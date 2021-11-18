澳斥巨資保關鍵技術 被指抗華 63項不容他國支配 攸關國家利益

莫里森（Scott Morrison）在澳洲智庫「戰略政策研究所」（ASPI）主辦的視像會議上說，澳洲已確定63項不容他國支配的技術，會先支持當中9項技術，包括量子技術、基因工程、網絡安全、人工智能、關鍵礦產、先進通訊網絡、新型抗生素、低排放替代燃料，以及自動駕駛車。

6.3億優先投資量子技術

莫里森承諾優先投資1.11億澳元（約6.31億港元）將量子研究商業化，包括投資7000萬澳元（約3.98億港元）建立量子商業化中心，與全球市場和供應鏈建立聯繫。他說：「澳洲會與志同道合的國家合作，尤其是自由民主國家，確保全球技術規則和規範反映那些價值，即民主自由價值。」

莫里森的演說雖無提及中國，但澳洲戰略政策研究所（ASPI）的漢森（Fergus Hanson）認為，莫里森推動九大科技領域是基於地緣政治考慮，目的是要反制中國的「專制發展」模式。《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）指出，莫里森振興科技產業，是為了防範中國供應鏈中斷和壟斷技術。

另外，澳洲政府昨公布經修訂的《澳洲大學反外國干預指引》，以加強大學抵禦外國干預風險的能力，防止出現校園自我審查與秘密轉移敏感技術事件。根據指引，澳洲大學將被要求評估被認為有外國干預風險的教職員。澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）說，指引可保大學與學生免受敵對外國人和情報機構侵擾，「各界已知他們會鎖定敏感研究、箝制辯論，並威嚇外籍學生」。

（華爾街日報/路透社/中央社）