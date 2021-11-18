澳斥巨資保關鍵技術 被指抗華 63項不容他國支配 攸關國家利益

【明報專訊】澳洲總理莫里森昨（17日）公布「關鍵技術藍圖」（Blueprint for Critical Technologies），確定63項攸關國家利益的科技，承諾大灑金錢確保由網絡安全以至醫藥等產業不受戰略競爭對手控制。澳洲輿論認為，這份關鍵技術清單反映澳洲意在抗衡中國威脅。
莫里森（Scott Morrison）在澳洲智庫「戰略政策研究所」（ASPI）主辦的視像會議上說，澳洲已確定63項不容他國支配的技術，會先支持當中9項技術，包括量子技術、基因工程、網絡安全、人工智能、關鍵礦產、先進通訊網絡、新型抗生素、低排放替代燃料，以及自動駕駛車。
6.3億優先投資量子技術
莫里森承諾優先投資1.11億澳元（約6.31億港元）將量子研究商業化，包括投資7000萬澳元（約3.98億港元）建立量子商業化中心，與全球市場和供應鏈建立聯繫。他說：「澳洲會與志同道合的國家合作，尤其是自由民主國家，確保全球技術規則和規範反映那些價值，即民主自由價值。」
莫里森的演說雖無提及中國，但澳洲戰略政策研究所（ASPI）的漢森（Fergus Hanson）認為，莫里森推動九大科技領域是基於地緣政治考慮，目的是要反制中國的「專制發展」模式。《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）指出，莫里森振興科技產業，是為了防範中國供應鏈中斷和壟斷技術。
另外，澳洲政府昨公布經修訂的《澳洲大學反外國干預指引》，以加強大學抵禦外國干預風險的能力，防止出現校園自我審查與秘密轉移敏感技術事件。根據指引，澳洲大學將被要求評估被認為有外國干預風險的教職員。澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）說，指引可保大學與學生免受敵對外國人和情報機構侵擾，「各界已知他們會鎖定敏感研究、箝制辯論，並威嚇外籍學生」。