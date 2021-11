小馬可斯伙杜特爾特女出戰大選

43歲的薩拉(Sara Duterte-Carpio)周二在facebook宣布確認跟64歲的小馬可斯拍檔參選,她將競逐副總統一職。菲國總統和副總統經分開投票選出,薩拉所屬的基督教穆斯林民主力量黨(Lakas-CMD)並沒有總統參選人,至於小馬可斯的菲律賓聯邦黨(Partido Federal ng Pilipinas)則沒有副總統參選人。

南北勢力合流添勝算

《日經亞洲》稱,力求讓家族重返政壇的小馬可斯,伙拍民望高企的薩拉將增加勝算。路透社亦引述分析指,小馬可斯可利用杜特爾特一方在南部的巨大支持,而薩拉亦可從馬可斯家族支配了數十年的北部的支持度中得益。

馬可斯在菲律賓掌權近20年,直至1986年被推翻,1989年流亡美國夏威夷時離世。他的妻兒一再否認馬可斯執政時有數以十億計美元國家資產被侵吞的指控。小馬可斯在1995年被判逃稅罪成,1997年上訴法院維持原判,他後來先後擔任過省長、參議員和眾議員。

團體「反對馬可斯家族和戒嚴令回歸行動」(Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law)昨日以小馬可斯曾被判逃稅罪成為由,向選委會提交申訴書,要求撤銷他的參選資格。反小馬可斯參選團體召集人之一、前國會議員奧坎波(Satur Ocampo)說,違反國內稅收法的公職人員永久被禁擔任公職和參選;對於小馬可斯曾任公職,奧坎波稱「這不代表不能再提出(有關問題)。」小馬可斯回應稱申訴書沒有法律根據。

(路透社/日經亞洲)