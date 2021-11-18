日掙逾7億 3藥企被轟離棄窮國

由多個國際人權和慈善組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）發表報告，根據3家公司的財務報告估算，它們今年稅前盈利總計340億美元（約2652億港元），換算後相當於每秒收入逾1000美元（逾7800港元），或每天約9350萬美元（約7.3億港元）。

人民疫苗聯盟旗下成員非洲聯盟（African Alliance）的通訊主管塞尤姆（Maaza Seyoum）說：「少數幾家公司每小時獲利數以百萬計美元，低收入國家卻只有2%完成接種，這情况令人厭惡……輝瑞（Pfizer）、BioNTech和莫德納（Moderna）利用它們的獨市地位優先處理獲利最豐的富有國家合約，卻對低收入國家棄而不顧。」人民疫苗聯盟表示，輝瑞和BioNTech已付運交給低收入國家的疫苗不到總數1%，莫德納更只有0.2%。

獲公共資金挹注逾600億

相比之下，阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson）則以非營利為原則提供疫苗，儘管這兩家公司先前表示，預期在疫情逐漸平息後，將會結束這類安排。

人民疫苗聯盟表示，儘管獲得公共資金挹注超過80億美元（逾624億港元），輝瑞、BioNTech和莫德納一直拒絕接納外界呼籲，透過世衛將疫苗技術轉移給中低收入國家的廠商協助生產，以提高全球供應量和壓低價格。

（法新社/路透社/中央社）

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