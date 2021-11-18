輝瑞授權新冠口服藥 95窮國受惠 涵蓋全球逾半人口 不包括中國巴西惹質疑

協議涵蓋的國家大多位於非洲及亞洲，佔全球人口53%，包括低收入及中低收入國家、個別在撒哈拉以南非洲的中高收入國家，以及一些在過去5年過渡至中高收入的國家。部分被世界銀行定為中高收入的國家則不在協議內，如中國、俄羅斯、巴西、古巴、伊拉克、利比亞和牙買加。輝瑞將允許藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool）向合資格仿製藥製造商批出許可，自行生產其抗新冠病毒口服藥「Paxlovid」，不會對在低收入國家的銷售徵收專利費，至於協議內的其他國家，只要世衛仍將新冠病毒列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），輝瑞亦不會收費。

仿製藥廠商生產 免專利費

默沙東上月跟該聯盟達成類似協議，涵蓋105個發展中國家，其抗新冠病毒口服藥「Molnupiravir」正接受美國食品及藥物管理局（FDA）審批，專家本月底將商討是否建議批出緊急使用授權。輝瑞則於本月初公布Paxlovid的臨牀試驗數據，顯示患者在發病後3天內服藥，可將入院或死亡風險大減89%，較Molnupiravir的50%高，該公司周二向FDA申請緊急使用授權。

Paxlovid可減死亡風險89%

藥品專利聯盟執行董事戈爾（Charles Gore）指，現時醫生須依賴昂貴且通常需要注射的藥物，如瑞德西韋（Remdesivir），相比下Paxlovid容易服用，整個療程只需5天，而且生產成本較低，對中、低收入國家尤其重要，聯盟已接到20多間公司表示有意取得許可，或能於明年第一季度開始生產。無國界醫生（MSF）提倡醫療平等行動的巴西代表卡瓦略（Felipe Carvalho）則批評，巴西雖是中高收入國，但有四分之三人依賴公立醫療系統，很少人負擔得起昂貴的治療費用，該國是新冠病毒死亡數字最高的國家之一。該組織亦有專家質疑，協議沒納入阿根廷和中國等已有能力生產仿製藥的國家。

指疫苗生產複雜易出錯 拒釋專利

今次是輝瑞首次同意分享與新冠病毒相關的醫療產品技術，有別對新冠疫苗的取態。輝瑞料新冠疫苗今年的收益達360億美元（約2808億港元），迄今已向全球供應逾20億劑疫苗，但只有不足1.7億劑運往發展中國家，因而受到抨擊。輝瑞與合作伙伴BioNTech反對取消新冠疫苗專利，指疫苗生產過程遠較口服藥複雜，第三方製造商有可能出錯，損害公眾信心，他們主張提高自家產量，在發展中國家以較低價格出售疫苗，BioNTech亦計劃在非洲建廠。

輝瑞自家生產Paxlovid的能力初步有限，料今年內只能生產18萬個療程，到明年則可增至最少5000萬個。多個傳媒引述消息報道，華府檢視輝瑞的數據後，決定將採購療程數量倍增至1000萬個，料最快本周公布協議。

（紐約時報/路透社/金融時報/CNN）

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