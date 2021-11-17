德防疫加辣 研乘車健康碼 涵蓋短途巴士列車 待國會批准

正商討籌組聯合政府的社民黨、綠黨和自由黨表示，將在聯邦議會（下議院）審議的法律草案中加入更嚴厲的防疫措拖。3黨的政策文件指出，「3G規則」應適用於公共交通工具和職場。所謂「3G」是已接種新冠疫苗、已康復、病毒檢測陰性的德文字首。社民黨國會議員維澤（Dirk Wiese）形容有關限制措施如同「對未接種者實施禁足」，綠黨國會議員戈林-埃克哈特（Catherine Goering-Eckhardt）稱，有必要採取進一步措施遏第4波疫情，但暫未就護老院等強制接種疫苗達成一致共識，反映3黨在部分政策上仍存在分歧。

聯邦議會周四將就該法律草案投票，以便在全國緊急狀態令11月25日到期前生效。除了一些全國性防疫規則外，該新法同時給予16個州可在高感染率地區限制公眾活動，但不包括早期疫情中實施的關閉學校和宵禁措施。

德國只有約67%民眾完成接種新冠疫苗，為西歐國家中最低之一。該國周一新增23,607宗確診及43人死亡，醫院深切治療部壓力日增，九成入住患者未接種疫苗。

意加航班長途車已採用

有部分國家已要求乘搭公共交通工具人士提供接種疫苗或檢測證明，但限於長途車。意大利政府周一更新在公共交通工具上出示綠色通行證的規則，乘搭跨區列車的乘客，上車前車站職員會檢查其綠色通行證，即已接種新冠疫苗、近期染疫後康復或檢測呈陰性，一旦列車上發現乘客有新冠症狀，鐵路警察及衛生當局可要求停車，列車公司需要消毒車廂才可繼續行駛；的士司機須持有綠色通行證並戴口罩，避免前座載乘客，後座也只可載最多兩人。加拿大上月亦要求從國內機場出發的航空旅客、VIA鐵路和洛磯山登山者號（Rocky Mountaineer）觀光列車的旅客，必須接種疫苗。

（路透社/金融時報/The Local Italy）

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