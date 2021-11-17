利物浦恐襲炸彈客身分曝光

尋庇護伊拉克漢謀炸教堂

事發當日，一輛的士駛至利物浦婦女醫院時，司機察覺有異，及時下車並把乘客反鎖車上，結果後座一枚土製爆炸裝置爆炸，乘客死亡，司機受傷，警方將案件定性為「恐怖主義事件」。警方表示，疑發動炸彈襲擊的乘客是艾馬德·艾斯威爾米恩（Emad Al Swealmeen，圖），正調查他的背景。《每日郵報》報道，艾斯威爾米恩是一名意大利薄餅廚師，父親是敘利亞人，母親是伊拉克人，他大部分時間在伊拉克生活，幾年前來到英國尋求庇護失敗，之後因藏有大刀而一度被送入精神病院。艾斯威爾米恩後來獲利物浦一個基督教志願組織協助，得到一對基督徒夫婦收留8個月，2017年在利物浦基督座堂受洗，改信基督教。

《泰晤士報》報道，反恐警察和軍情五處（MI5）正循伊斯蘭主義陰謀方向調查，利物浦基督座堂和利物浦婦女醫院都可能是艾斯威爾米恩的施襲目標，又指爆炸裝置含極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）常用的烈性炸藥TATP。

今次是繼上月英國下議院保守黨議員埃姆斯（David Amess）落區會見選民時遇刺身亡後，第二宗被定性為恐襲的案件。英國當局周一將恐襲威脅級別提升至第二高的「嚴重」，即恐襲可能性極高。

（法新社/每日郵報）