阿根廷愛滋病婦奇蹟「自癒」

研究人員稱該名住在埃斯佩蘭薩（Esperanza）鎮的30歲媽媽為「埃斯佩蘭薩病人」（Esperanza patient），西班牙語esperanza意思是「希望」。女事主2013年確診感染愛滋病毒（HIV）。

歷來第二人 助研療法

美國麻省綜合醫院（MGH）、位於波士頓的拉根研究所（Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard）病毒免疫學家于旭（Xu Yu）與阿根廷布宜諾斯艾利斯INBIRS研究所臨牀醫學科學家勞費爾（Natalia Laufer）合作，2019年利用精密的基因定序技術，試圖在「埃斯佩蘭薩病人」體內12億個血液細胞中尋找愛滋病毒蹤迹，又在去年3月她誕下健康寶寶後，搜尋5億個胎盤組織細胞，卻找不到任何完整的病毒基因序列。于旭說：「人類免疫系統創造了奇蹟。」「埃斯佩蘭薩病人」在回覆美國全國廣播公司新聞電郵中說：「我有健康家庭，毋須服藥，若無其事地生活。我感到幸運。」

于旭的研究周一（15日）刊登在《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。研究作者說「埃斯佩蘭薩病人」是第二個以自然免疫達到「清除式治癒」（sterilizing cure）的個案，相信結果為全球3800萬愛滋病患者帶來曙光。

于旭曾在2020年8月發表研究，分析64名像「埃斯佩蘭薩病人」一樣的「精英控制者」（elite controllers），即是未接受抗逆轉錄病毒治療（ART）而能夠控制病毒複製的愛滋病人。其中一名參與研究的病人是美國加州婦人維倫貝格（Loreen Willenberg）。她現年67歲，1992年感染愛滋，研究人員發現其自身免疫系統似乎將體內病毒徹底征服，是史上首名自然痊癒的愛滋病患者。

（NBC）