太空垃圾堆積 恐致失控「凱斯勒現象」

目前在太空軌道估計有約3萬件太空碎片大至被追蹤得到，但還有數以十萬計小至直徑幾厘米的碎片，由於它們在太空飛行時速度可高達每小時2.8萬公里，因此也能夠造成嚴重破壞。

中國太空站同受威脅

哈佛大學天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指出，Cosmos 1408衛星的首批碎片將在幾個月內進入大氣層，但其他可能要花10年才能完全清除。他警告，除了國際太空站，所有近地軌道設備未來幾年都將受到威脅，包括中國太空站和美國哈勃望遠鏡。

蘭德智庫太空企業研究計劃的麥克林托克（Bruce McClintock）說，碎片亦可能威脅近地軌道的其他設備，例如民營太空探索科技公司SpaceX的「Starlink星座」（Starlink constellation）衛星群。

NASA前科學家凱斯勒（Donald Kessler）在1978年發表研究報告，提出衛星因軌道過於擁擠而相撞，碎片擊毁其他設備後造成無數太空碎片、導致軌道無法再被使用的惡性循環情况。NASA翌年成立軌道碎片計劃辦公室，並由凱斯勒任主管。

（綜合報道）