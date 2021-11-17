俄國試射反衛星導彈 美英斥碎片威脅太空

美國太空司令部周一表示，俄羅斯當日發射一枚導彈將蘇聯1982年升空、已經報廢數十年的情報衛星Cosmos 1408摧毁。專門追蹤太空碎片的美國公司LeoLabs亦證實，在Cosmos 1408衛星預計所在位置發現碎片團。西方太空科學家根據各種資料，不約而同估計俄羅斯是在莫斯科以北約800公里的普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Cosmodrone）發射「PL-19 Nudol」導彈將衛星摧毁。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一在記者會上說：「今天稍早，俄羅斯鹵莽地實行了一次直接上升式反衛星導彈試射，擊毁了他們的一枚衛星。試射行動目前已在太空軌道中造成1500塊以上的可追蹤碎片，還有數以十萬計較小軌道碎片，現已威脅到所有國家的利益。」他譴責俄方行為危及外太空安全，「危險且不負責任」，也顯示俄方反對太空武器化只是偽善姿態。他說，美國將清晰表明不會容忍這類行動。

國際太空站7人一度疏散

美國太空總署（NASA）表示，飛行軌道位於250公里高的國際太空站，每約90分鐘就會靠近甚至穿越碎片團。站上4名美國、1名德國及兩名俄羅斯太空人在接到通知後，在格林威治標準時間早上7時（香港時間下午3時）分批前往俄羅斯的聯合號太空船和美國SpaceX的載人「龍」飛船避難兩小時，以防出現緊急危險時可及時離開太空站。NASA署長納爾遜（Bill Nelson）說：「按俄羅斯在人類太空飛行領域悠久和輝煌的歷史，難以想像它會作出這番舉措，不僅危及國際太空站上的美國和國際伙伴，也危及自家和中國太空站上的中國太空人。」英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）在Twitter發文說：「俄羅斯這次試射具破壞性的反衛星導彈，體現其完全漠視太空安全、防護和可持續性的作為。」

俄批美指控虛偽乏根據

俄羅斯國防部昨承認測試反衛星導彈，但強調美國確切知道，在測試時間和軌道參數上，所產生的碎片「沒有也不會對太空站、太空船和太空活動構成威脅」。外長拉夫羅夫亦反駁美國的指控虛偽及沒有事實根據。

陸地擊落人造衛星第4國

今次相信是俄羅斯首次從地面發射武器擊毁太空設備，也是繼中國、美國和印度後，全球第4個國家作同類測試。2007年，中國試驗類似的反衛星導彈，擊毁風雲一號C氣象衛星，由於該衛星位置較高，而且造成碎片量多，很多碎片至今仍殘留在外太空軌道內，其中一塊較大碎片上周更一度威脅國際太空站，太空站要提升高度避開。美國翌年亦以一枚失控衛星墜回地球時有可能造成污染為由，用導彈將之摧毁。印度亦於2019年加入成為反衛星導彈國家。

（法新社/路透社/衛報/中央社）