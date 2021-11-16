利物浦汽車炸彈定性恐怖主義 醒目的士司機反鎖疑犯減傷亡

路透社報道，默西賽德郡（Merseyside）警方發表聲明稱，事發於當地時間周日上午近11時（香港時間晚上7時），發生爆炸的是一輛的士，當時的士剛在利物浦婦女醫院（Liverpool Women's Hospital）外停下。死者是的士內一名男乘客，而傷者則是男的士司機。從現場影片可見，爆炸造成的士全車陷入火海，旁邊車輛同告起火。利物浦婦女醫院是全歐洲最大婦產科醫院，有約1350名員工，每年接收約5萬名婦女入院，平均每日有30名嬰兒誕生，事發後部分人被轉送其他醫院。

「國殤紀念日」襲擊

《每日郵報》引述受傷的士司機佩里（David Perry）的朋友稱，事發前該名男乘客要求前往利物浦的聖公會主教座堂（Anglican Cathedral），那裏是當日該市國殤紀念日遊行的終點，亦是有2000名軍人、退伍軍人等參與紀念儀式的地點，那裏離婦女醫院約1公里。不過，由於現場封路，該乘客改變主意要前往市中心。在的士準備經過婦女醫院時，乘客突然要求駛進醫院，當時將近11時，亦是國殤紀念日兩分鐘默哀儀式舉行的一刻。該朋友續稱，佩里此時發現乘客身上的衣服有燈光發出，乘客並忙着處理。佩里覺得他有可疑，在千鈞一髮之際跳出車外，然後將車門鎖上，的士隨即發生爆炸，「佩里是英國最幸運的人，也是最英勇的人，如果那人闖入醫院，天知道後果會如何」。

警據反恐法拘3男

報道引述另一名朋友說，爆炸導致佩里被碎片割傷和燒傷等，耳膜亦受損，但周日晚已經出院。當地社交平台多人留言讚揚佩里是英雄，並發起網上募捐協助他。

警方事後在利物浦市內兩處住宅區調查，並根據反恐法拘捕3名年齡分別29、26和21歲的男子，通宵盤問。默西賽德郡警局局長肯尼迪（Serena Kennedy）形容今次事件十分罕有，稱基於審慎起見，西北區反恐警隊將領導今次調查。調查人員正調查爆炸時間與國殤紀念日默哀儀式舉行時間是巧合還是蓄意。當局昨未有公布死者身分。

首相約翰遜在Twitter留言稱對所有受影響者致以慰問，並感謝緊急服務人員的快速應變和專業性。利物浦市長安德森（Joanne Anderson）形容消息「令人不安和難受」。

英國恐襲威脅級別原為在5級中的第3級「高」 （substantial），意即「可能發生襲擊」，事發後提升一級至「嚴重」（severe）。

（每日郵報/BBC/衛報/太陽報）