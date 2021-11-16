30分鐘密斟改氣候公約字眼 多國敢怒不敢言

【明報專訊】第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）最後關頭在大多數國家代表不知情下修訂公約字眼，惹起爭議。路透社報道，上周六中國、印度、美國、歐盟代表離場商議30分鐘便宣稱達成協議，其餘逾百國的代表雖有不滿，但因沒有人想毫無協議就散會，最終無奈接受在沒有代表團作出正式反對下通過《格拉斯哥氣候公約》。
路透社報道，上周六晚COP26大會各方代表準備就座，等候在全體會議上通過採納當天擬定的草案時，許多人尚不知道事情乍起波瀾。中國、印度、南非、玻利維亞等擁有富饒煤炭礦產的發展中國家代表，以破壞協議逼迫大會把條文中的「逐步淘汰」使用煤炭改為「逐步減少」。他們認為那要求不公平，將損害其經濟增長希望。不久，中國、印度、美國、歐盟代表便離場商議。約30分鐘後，中國氣候變化事務特使解振華豎起拇指回到現場說：「我們達成交易。」
協議內容傳入會場，瑞士、墨西哥等國連起抗議，可是因為沒有人想毫無協議就散會，最終亦沒有代表團作出正式反對，於是大會主席岑浩文敲槌，通過修訂字眼版為公約。美國總統氣候問題特使克里事後說：「假使我們不這樣，就不會達成協議。」
聯合國氣候大會今次首度將「化石燃料」（fossil fuels）和「煤」（coal）納入最終文本。岑浩文返回倫敦後向《衛報》承認淡化字眼並非所願，但擔心會沒有協議，永遠得不到對煤炭的承諾，那麼兩年的努力將白費，發展中國家亦將一無所獲。
（衛報/路透社）
相關字詞﹕格拉斯哥氣候公約 煤炭 聯合國氣候變化大會（COP26）