30分鐘密斟改氣候公約字眼 多國敢怒不敢言

路透社報道，上周六晚COP26大會各方代表準備就座，等候在全體會議上通過採納當天擬定的草案時，許多人尚不知道事情乍起波瀾。中國、印度、南非、玻利維亞等擁有富饒煤炭礦產的發展中國家代表，以破壞協議逼迫大會把條文中的「逐步淘汰」使用煤炭改為「逐步減少」。他們認為那要求不公平，將損害其經濟增長希望。不久，中國、印度、美國、歐盟代表便離場商議。約30分鐘後，中國氣候變化事務特使解振華豎起拇指回到現場說：「我們達成交易。」

協議內容傳入會場，瑞士、墨西哥等國連起抗議，可是因為沒有人想毫無協議就散會，最終亦沒有代表團作出正式反對，於是大會主席岑浩文敲槌，通過修訂字眼版為公約。美國總統氣候問題特使克里事後說：「假使我們不這樣，就不會達成協議。」

聯合國氣候大會今次首度將「化石燃料」（fossil fuels）和「煤」（coal）納入最終文本。岑浩文返回倫敦後向《衛報》承認淡化字眼並非所願，但擔心會沒有協議，永遠得不到對煤炭的承諾，那麼兩年的努力將白費，發展中國家亦將一無所獲。

（衛報/路透社）