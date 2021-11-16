晶片短缺 車廠設計「退化」應急

出貨等22周 較正常增倍

根據海納國際集團（SIG）有關全球訂購半導體晶片的出貨時間表，現在普通晶片下訂單最快要22周後才有貨，遠多於正常的9至12周，至於較高端的產品如用於電力管理部件的晶片，要25周才有貨，汽車業需要的微控制晶片，更加要長達38周。面對晶片短缺影響產品生產的問題，多年來推動高科技如加設屏幕和無線控制的家用產品或汽車，都要改變策略應對。

重用控制桿傳統避震

美國Boss Products生產的雪地車以往用電腦晶片作為控制雪鏟角度，但在晶片短缺下，公司用回舊式有線搖控桿設計，母公司高層稱，搖控桿設計可靠亦行之有效，只是在組裝上麻煩一些。

目前很多新車都高度電腦化，由引擎打火到煞車系統都使用半導體晶片，一輛車隨時用上過千塊晶片，晶片短缺令很多車廠都要減產。為機場和大學保安人員提供直立巡邏車的T3 Motion，就更改了旗下產品的設計，減少使用晶片和電子零件，例如由以往要用多塊晶片控制不同功能如電池、燈和警號，改為現在靠一塊晶片控制所有部件。

生產休閒車的Polaris，則暫時付運沒有安裝大型GPS屏幕或電子保安系統的雪車（snowmobile），到將來這些電子設備到貨後，才會安排為這批雪車補裝。另外，近期它們付運的產品，較多採用傳統避震系統，其所採用的電子設備較更先進而防震較佳的新版本少。

（華爾街日報）