美通脹30年新高 拜登臨政治挑戰 整體民望挫 恐禍延中期選舉

白宮一直將通脹歸咎新冠疫情造成供應鏈瓶頸，認為只屬短暫性，明年將紓緩。不過有分析認為，美國的高通脹亦與經濟長期結構缺陷、美中貿易戰、聯儲局的貨幣政策等，皆有關係（見表）。高通脹目前未見盡頭，雜貨、汽油等物價飛漲，已令民眾對拜登施政不滿情緒日升。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司合作所做的最新民調周日公布，選民對拜登滿意度由6月的50%降至9月的44%，再下跌到11月的41%，不滿度達53%。民調亦顯示，僅39%人滿意拜登處理經濟的表現，較9月的45%下跌，約半數民眾怪罪拜登加速通脹；六成人認為他上任10個月沒有什麼建樹，包括71%獨立人士。若今天舉行選舉，46%人會持支持共和黨的國會議員候選人，43%支持民主黨候選人。

財金大將歸咎新冠疫情

面對通脹持續升溫，財長耶倫（Janet Yellen）及白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）周日分別受訪，為拜登政策辯護。耶倫在CBS節目中說：「疫情一直在左右經濟和通脹，若想降低通脹，我認為要繼續在抗疫上取得進展，這是我們所能做的最重要事情。」她預計，若成功抗疫，物價在明年下半年會回復正常。

迪斯周日在NBC節目中，承認當前通脹很高，衝擊美國民眾荷包，但強調必須了解造成通脹的前因後果，「當拜登上任時，我們已面對全面的經濟危機」。美國並非唯一面對通脹急升的國家，據經濟合作與發展組織（OECD）數據，38個成員國的通膨率均居高不下，且隨着各國疫情稍緩重啟經濟，恢復對能源需求，過去18個月油價飈升3倍多。迪斯另在CNN節目中稱，國會最近通過的萬億美元基建方案，以及正爭取通過的1.75萬億美元（約14萬億港元）「重建更好未來」（Build Back Better）方案將有助降低通脹。

高通脹成共和黨攻擊把柄

不過高通脹已成為共和黨攻擊拜登的把柄，批評民主黨的社會開支法案為過熱經濟注入數萬億美元，會令通脹惡化，共和黨已視這議題為明年中期選舉一大政治籌碼，有機會助他們奪回國會優勢。

白宮官員已試圖探討方法，透過紓緩供應鏈瓶頸壓力來遏抑物價高漲，包括半導體短缺及貨櫃滯留碼頭等。拜登本周會與包括沃爾瑪及Target等大型零售商開會，商討有何方法為通脹降溫。

（華爾街日報/金融時報/衛報/華盛頓郵報）