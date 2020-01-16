美軍炸敘ISIS涉誤殺64婦孺 空軍律師促查戰爭罪行不果

涉事的是2019年3月18日敘國城鎮巴古茲（Baghuz）的空襲行動。當日一架美軍F-15E戰機投下一枚500磅炸彈後，再有一架戰機投下兩枚2000磅炸彈；當時初步評估指約70人死亡。那次空襲行動由美軍特種作戰部隊Task Force 9提出。

有敘利亞攝影師拍攝到與空襲行動脗合的現場，顯示地面部隊人員或看不到現場有平民，以致提請空襲時有可能誤傷平民。美國空軍部隊律師科爾薩克（Dean W. Korsak）看過片段後，認為這或屬戰爭罪行，下令涉事部隊保留片段等證據，再向上司報告和要求空軍刑事調查人員跟進。科爾薩克又稱關注涉事部隊圖隱瞞事件，在空襲日誌添加內容以證明行動屬自衛空襲，惟他的上司拒絕跟進事件。

科爾薩克後來向國防部監察長辦公室投訴，後者調查報告刪除所有關於巴古茲空襲的描述，亦未展開過獨立調查。《紐時》指事發後兩年當局仍未有行動，科爾薩克後來電郵參議院軍事委員會稱有最高機密內容需要討論，又表示自己冒着被軍方報復的風險而發電郵。

中央司令部：合法自衛

《紐時》上周向美軍中央司令部查證，後者首次承認空襲造成80人死亡，包括16名武裝分子和4名平民，但指無法確認另外60人是否平民，因有時候來自ISIS的婦孺都會手持武器。司令部稱，要求空襲的地面部隊評估空襲合法，又指攻擊針對ISIS分子以保護聯軍部隊，但只造成少數平民死亡；因此並沒正式戰爭罪行通知、刑事調查和紀律行動命令。

中央司令部前日（13日）聲明再重申回應紐時說法，指空襲屬合法自衛，已採取適當行動疏散平民，又稱有影像顯示當時有數名女性和最少1名兒童手持武器，該60名死者或大多是武裝人員。

（紐約時報/路透社/中央社）