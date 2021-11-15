日本內望：岸田文雄的險中求勝和中日關係的未來／文：張望

這是自民黨副總裁麻生太郎在本次日本眾議院大選前說的一席話，凸顯執政自民黨的危機感。2021年10月31日，日本第49屆眾議院選舉結果揭曉。在外界普遍不看好自民黨選情的情况下，新總裁岸田文雄帶領全黨在眾議院465席中單獨拿下261個議席（絕對穩定多數，可獨佔眾議院常任委員長職位並單獨確保各委員會過半數議席），加上執政聯盟公明黨的32席，一舉維持自公執政聯盟在眾議院的絕對穩定多數席位（293席）。岸田政府在誕生伊始常被認為是安倍的傀儡政權，本次大選過後會有什麽變化？

岸田安倍之間微妙距離

岸田政府是不是安倍的傀儡政權，是一個值得深入驗證的問題。諸多迹象顯示，自10月組閣以來，岸田和安倍刻意保持距離，依據有四：

一是在內閣成員的分佈上，安倍嫡系的細田派在菅義偉政府有5人，但在岸田內閣降到了4人。其次，安倍本來屬意高市早苗和萩生田光一分別出任自民黨黨幹事長和內閣官房長官，然而岸田卻讓麻生派的甘利明和自民黨非核心人物的松野博一擔任。據日本共同社10月6日報道，岸田派的幹部曾特意拜訪安倍，希望謀求安倍對這一人事安排的理解，據稱當時安倍的眼神一直很嚴厲。三是岸田的首相政務秘書官非安倍的人馬，而是由岸田畢業的開成高中的校友嶋田隆（原經產省事務次官）擔任。四是本次眾議院大選後，岸田委任竹下派的茂木敏充為新自民黨幹事長，接替因在小選舉區敗選的甘利明（3A之一，3A指的是安倍，麻生和甘利）。黨幹事長是黨內實權位置，在選舉時有提名權和資金分配權。茂木擔任外務大臣期間表現優異，但其黨內統籌能力明顯不足，甚至在竹下派內也不受歡迎。筆者估計岸田最終選擇茂木敏充而非岸田派二號人物林芳正的原因在於：這名非安倍派閥出身的成員既可以維持與安倍和麻生的溝通，又可有效保持岸田與安倍的距離感，且茂木曾經擔任選舉對策會長，有利2022年自民黨迎戰參議院選舉。

此外，岸田心中或許還有一個更大的逆襲構想，力圖排除安倍在自民黨內的主導勢力。回顧自民黨的派閥史，岸田派，麻生派以及谷垣集團的共同源頭都是宏池會。如果未來岸田內閣支持率足夠高（保持在40％-60%），三派完全有合流的可能性，派閥總人數可暴增到115人，「大宏池會」將超過安倍的細田派（96人）。因此，岸田以上這一系列人事安排背後可能存在一個更大佈局，我們需進一步觀察安倍與另外2A（麻生、甘利）的關係走向。

內政站穩 有空間鴿派外交

首相的內政穩定性往往直接影響到日本的對華政策走向。岸田在選前面對兩種可能性：一是如果自民黨得票少過半數議席（233席），岸田會受到安倍嫡系派閥的較大制約，對華政策轉向強硬可能性偏大。二是如果自民黨能夠在眾議院維持「安定多數」（244席左右或以上），岸田在外交政策上會有一定自由度，對華政策相對和緩。結果，本次自民黨單獨取得261席，可謂超額完成任務，岸田政權穩定度提升，將有利於他在日本國內拓展對華外交空間的自主性。岸田是2014年中日首腦會談「四點共識」的見證人，了解中方就敏感問題（如靖國，台灣，釣魚島（日稱尖閣諸島））的底線，有條件對華實施鴿派色彩的外交（岸田10月組閣委任新防衛副大臣鬼木誠，接替主張「台灣有事就是日本有事」的中山泰秀，也是一例）。

展望岸田內閣的命運，岸田未來還需要度過兩個關口：一是2021年12月至2022年4月新冠第六波的可能性。二是2022年7月的參議院選舉。如果岸田能夠順利過關，2022年夏天後將實現政權長期化；然而，如果這兩關無法度過並出現內閣支持率暴跌，不能排除日本再次出現「一年一相」的情况，繼而可能導致3A的合流及高市早苗政權的提早誕生。

日本早稻田大學國際教養學部准教授

文：張望