FBI電郵系統遭入侵發假電郵

Spamhaus在Twitter上載圖片，顯示電郵內文聲稱網絡保安專家特羅亞（Vinny Troia）是威脅來源，並且與名為The Dark Overlord的黑客組織有關。

特羅亞創立的機構今年1月發表有關The Dark Overlord的研究，《紐約郵報》指該黑客組織2017年盜取影視串流平台Netflix影片後企圖勒索該平台但失敗，黑客後來把影片放上網供人下載。

電郵最後署名為DHS轄下的「網絡威脅偵測及分析小組」（Cyber Threat Detection and Analysis Group），不過美國全國廣播公司（NBC）和《紐約郵報》均指該部門已不存在一段時日。

FBI和CISA發聲明，確認上周六早上「@ic.fbi.gov 」的電郵帳戶發送假電郵，惟沒進一步透露詳情。

（路透社/法新社/NBC/紐約郵報）