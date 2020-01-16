FBI電郵系統遭入侵發假電郵

【明報專訊】網絡保安組織Spamhaus上周六（13日）表示，美國聯邦調查局（FBI）的電郵系統當天早上遭黑客入侵，該系統向最少10萬人發出以國土安全部（DHS）轄下部門署名的虛假內容電郵，聲稱有網絡攻擊威脅。黑客目的未明，國土安全部的網絡安全與基礎設施安全局（CISA）和FBI發聲明確認事件。
Spamhaus在Twitter上載圖片，顯示電郵內文聲稱網絡保安專家特羅亞（Vinny Troia）是威脅來源，並且與名為The Dark Overlord的黑客組織有關。
特羅亞創立的機構今年1月發表有關The Dark Overlord的研究，《紐約郵報》指該黑客組織2017年盜取影視串流平台Netflix影片後企圖勒索該平台但失敗，黑客後來把影片放上網供人下載。
電郵最後署名為DHS轄下的「網絡威脅偵測及分析小組」（Cyber Threat Detection and Analysis Group），不過美國全國廣播公司（NBC）和《紐約郵報》均指該部門已不存在一段時日。
FBI和CISA發聲明，確認上周六早上「@ic.fbi.gov 」的電郵帳戶發送假電郵，惟沒進一步透露詳情。
（路透社/法新社/NBC/紐約郵報）
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