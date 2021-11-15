首協議推動減煤 環團未收貨斥醜聞

英國首相約翰遜前天表示，他希望全球「將格拉斯哥COP26視為終結氣候變化的開始」，「今天的協議是向前邁出的一大步。而且非常重要的是，我們達成了首個逐步減少使用煤炭的國際協議，並制定將全球變暖限制在1.5℃的路線圖」。

美國氣候特使克里（John Kerry）說：「事實上，我們比以往任何時候都更接近防止氣候混亂，確保更清潔的空氣、更安全的水和一個更健康的地球。」

中國代表團團長趙英民則表示，大會達成《巴黎協定》實施細則對於維護多邊主義、聚焦《巴黎協定》落實具有重要意義，將開啟全球應對氣候變化的新征程，但遺憾和不足的是，發達國家對發展中國家承諾的每年1000億美元援助還沒有到位。

聯國秘書長警告地球仍處災難邊緣

聯合國秘書長古特雷斯不表樂觀，他說：「我們脆弱的星球正命懸一線，我們仍面臨氣候災難……現在是進入緊急模式的時候了，否則我們達到淨零的機會就是零。」

深受暖化之下海平面上升影響的島國馬紹爾群島，其氣候特使斯特格（Tina Stege）則稱，抗暖化計劃好壞取決於實行，他敦促與會各方要回家努力兌現其格拉斯哥與巴黎承諾。

慈善機構「行動援助」（ActionAid）政策主任科赫（Lars Koch）對於會議只提到了煤炭表示失望，因為這等同給予富裕國家「繼續開採石油和天然氣的通行證」。國際地球之友組織的薩拉．肖（Sara Shaw）更直斥「這一成果簡直是一樁醜聞」。她說：「如果協議中沒有兌現1.5℃的承諾，那麼僅僅說1.5℃這個詞就毫無意義。COP26將會被記住是對全球發展中國家的背叛。」

（BBC/ 路透社）