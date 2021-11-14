現代汽車吹哨人 擬開頻道教舉報

計劃設基金會推動負責任企業文化

2016年夏天，金光浩向NHTSA舉報現代汽車未有解決一項導致引擎容易失靈甚至起火的設計缺陷，NHTSA翌年展開調查，判定現代及其姊妹公司起亞未及時回收有問題的汽車，去年向兩公司罰款2.1億美元，其中8100萬美元以現金支付，NHTSA按法例最高上限將現金部分的30%用來獎賞金光浩。金光浩向路透社表示，該金額「合適」，因為他為了舉報而犧牲很多，包括其工作及長期合作的同事關係，「當我舉報後，相信車廠現在知道任何人都可爆料，他們不能隱瞞任何事」。

NHTSA的吹哨人項目旨在通過獎勵提供違反安全規定資料的爆料來協助監管汽車業。成功舉報者可獲得相關罰款中的10%至30%獎金，今次金光浩所獲金額創全球汽車業紀錄 。金光浩表示，他通過現代汽車提供的員工培訓了解美國法律，激發他站出來舉報，現計劃成立基金會，並開設YouTube頻道，教人如何揭露僱主的不法行為。

但金光浩認為舉報行動不算完全成功，「那些當時企圖掩飾回收問題的人仍在現代汽車集團子公司任高層，我認為這是痛苦現實，即使我成功爆料糾正了事情」。

（路透社）