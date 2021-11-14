英倫海峽偷渡增 英法再掀波瀾 單日逾千偷渡者破紀錄 約翰遜斥法失責

以往入秋後橫渡英倫海峽偷渡的人數會下降，但今年因為海况良好，令人數不跌反急增（圖）。英國內政部上周五證實，單日有最少1185名非法入境者分別乘坐33艘小艇抵境，打破本月3日的853人紀錄，有最少3人在赴英途中失蹤，相信已葬身大海，法國則在海岸截獲99人。根據英國新聞聯合社（PA）的統計，今年到目前為至已有約2.3萬名人蛇以同樣方式闖境，較去年增加近2倍。

英揆籲法關邊境堵截

約翰遜上周五公開指摘法國政府沒有在法國的海灘巡邏以至阻截人蛇出海，呼籲法方立即「關閉邊境」以截斷偷渡潮。他向天空電視台說：「他們來自法國。到最後，如果法國不肯或沒有能力控制他們離開（法國），我們（英國人）很難將他們送回海上。我們希望在安全和人道的情况下這樣做，但那是很難的。」他又說，從白俄羅斯發生的事就可見到，歐洲現正面臨難民危機。

曾達協議 英資助法截偷渡

英國和法國早前達成協議，英國會向法國資助5400萬鎊（約6.3億港元）以打擊人蛇，包括加強基建和巡邏，法國承諾獲得全數資助後會100%阻截人蛇，英國亦已於上周批出第一批資助。內政部發言人上周五形容，當日由法國出發的非法入境者人數不能接受。

英媒：內政部低估偷渡者數

英國《每日郵報》引述白廳消息人士稱，政府對法方過去一周只截停少於三分之一企圖離境赴英的人蛇船感到不滿，認為巴黎政府已將領土主權拱手讓予蛇頭，他們稍後將會向法國內政部長達爾馬寧表達不滿。

不過，報道同時引述邊防部隊消息稱，英國內政部大大低估經英倫海峽闖境人數，以為整個11月只會有約2000人，但11月至今已有超過3500人，較去年同期的757人大增3.6倍，導致人手和資源嚴重不足。

《泰晤士報》引述官員稱，最近波蘭就白俄羅斯向邊境推送難民的風波，勢令英倫海峽偷渡情况惡化。《衛報》引述一些非法入境者稱，英國脫歐後令他們更有意欲冒險渡海赴英，因為知道不會被遣返去其他歐盟國家。

（衛報/BBC/每日郵報/泰晤士報）