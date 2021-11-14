荷蘭重回局部封城 成西歐首國

限超市餐廳營業至晚上8時

荷蘭9月底解除大部分防疫限制，近期疫情反彈，上周五新增16287宗病例，僅略低於之前一日破紀錄的16364宗。看守首相呂特上周五（12日）稱，由於新冠在全國各領域和年齡層蔓延，因此需要局部封城，「幸運的是大部分民眾已接種疫苗，否則醫院的苦况將無法估量」。荷蘭12歲以上人士有82.4%完成接種兩劑疫苗，以全國人口計則是73%，接種率相對較高。

在新措施下，非必要商店、賭場、桑拿浴室和理髮店等傍晚6時起關閉，超級市場、咖啡室和餐廳等營業至晚上8時，體育比賽閉門進行，周二（16日）荷蘭對挪威的世界盃歐洲區外圍賽將受影響，劇院和戲院則維持開放。民眾盡量在家工作，每個家庭最多只能接待4位13歲以上的客人，公眾場所再度實施1.5米社交距離限制。呂特宣布局部封城後，海牙有數百名示威者上街抗議，警方用水炮驅散。

在全國接種率約65%的奧地利，上周錄得疫情爆發以來最多人確診。總理沙倫貝格稱周日（14日）會跟各州長開會，盼通過對全國未接種疫苗者實施「禁足令」，但重災區上奧地利州政府已表明，無論如何該州周一起會自行實施這種限制措施，意味除了必要原因如買食物及求醫等，未打針者禁止外出。

德國也準備實施新限制措施遏止第四波疫情。衛生部長施潘要求公眾活動只限已完成接種者、新冠康復者或檢測呈陰性的民眾參與，政府疾病控制機構科赫研究所呼籲大型活動減少參與人數甚至取消，並關閉部分酒吧和夜店。

英疫情緩和 或因兩針間距拉大

相比歐洲大陸疫情再爆發，英國情况近幾星期有所緩和，上周病例較之前一周減少7%，死亡人數也下降8.9%。專家指出，原因之一是歐洲許多國家堅持兩針疫苗之間相隔3周接種，但英國將接種兩劑疫苗間距拉大，使免疫反應更強和持久。

（BBC/金融時報/法新社）

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