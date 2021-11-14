協議落實成關鍵 專家倡條文加辣促守約

國際協議向來依賴政治策略和施壓來確保合作而非以懲罰相逼。但美國科羅拉多大學博爾德分校國際環境法專家古魯斯瓦米（Lakshman Guruswamy）指出，各國自行訂定減排目標的「國家自定貢獻」只是自願措施，協議如無法律約束力，根本沒方法落實或強制執行協議，自然難以令減排難有進展。

條文過辣恐降參與意欲

1997年《京都議定書》就是具有法律約束力和懲罰機制的氣候協議，以2012年為期，限制37個發達國履行削減溫室氣體排放量的承諾，並規定不達標者須被罰款。問題是各國須在本國立法確認（ratify）才能生效，過程需時，不少國家要到2005年才開始生效，例如美國更在限期屆滿時也未來得及確認，加拿大則在2011年見罰前退出。

有專家指出，2015年《巴黎協定》同具法律約束力，要求近200個締約國合作控制全球氣溫較工業化前上升不超過2℃，理想目標是1.5℃，但協定容許各國按自身能力和經濟發展訂定減排目標，而且沒有硬性要求達標，結果迄今能把實現「淨零」排放目標立法自我規管的國家，只得歐盟27國、英國和新西蘭等少數。美國俄勒岡大學學者米切爾（Ronald Mitchell）直言，《巴黎協定》如有加入更強硬守則，各國早就放棄加入，「毫無疑問，（協議）過於進取會令參與減少」。

可借貿協逼遵守氣候協定

雖然在國際法層面，退出協定或未能兌現承諾並無法律後果，但難免要面對國際壓力。《巴黎協定》設有每5年一次「盤點」承諾履行等機制，可藉此顯示哪些國家進度落後，形成「同儕壓力環境」。有專家提出，可在其他具法律約束力的協定或雙邊協議加入援引國際氣候協定。例如歐盟要求從2024年起，所有新訂貿易協定均會表明，作為締約方的發展中國家倘達不到《巴黎協定》等環境公約條款，就會被撤貿易優惠待遇。聯合國環境署今年1月數據顯示，提出氣候訴訟的國家由2017年的24國增至去年的38國。

（路透社）