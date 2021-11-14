氣候大會協議未定 化石燃料補貼續爭持 草案最新版增模糊表述 專家質疑留「取巧」漏洞

華未質疑燃料補貼 稱文本須平衡務實

原定在香港時間昨晚10點半後重啟的新一輪全體會議，稍經拖延後才開始舉行，各國代表輪流發言。中國代表團團長趙英民表明目前文本肯定不完美，但中方無意尋求重寫，認為只需要小量修訂。他強調中方準備好跟各方合作，希望合作制訂「平衡、務實和堅定的文本，反映各方關切」。路透社在這輪會議前引述消息人士指，當前最大溫室氣體排放國中國及世界最大石油出口國沙特阿拉伯等國家，一直阻撓最終協定文本列入反對化石燃料補貼的用語。不過，據外媒引述趙英民的發言內容，他未有點名提到這議題。

印度指各國應按自身步速減排

對比之下，另外兩個碳排大國印度和南非的代表就點名提到化石燃料補貼的議題。印度代表質疑「不可持續的生活方式」和「浪費式消耗模式」才是氣候變化的元兇，表明每一國家都可以「自身步速」達至本身的減排目標，又反問：「如何有人期望發展中國家對煤炭和化石燃料作出承諾？」南非代表同樣公開質疑有關化石燃料補貼的部分，強調「一套模式通用於所有國家並非良好的解決辦法」，但未具體提出替代方案。

昨日公布的最新協議草案文本，與此前版本相仿，整體顯示力圖平衡氣候脆弱國、工業強國、為經濟發展而消耗或出口化石燃料的國家等各方的訴求。外界焦點落在會否首次有氣候大會協議提到逐步淘汰燃煤發電和化石燃料補貼，最新版本仍有保留相關條文，即為呼籲各方「致力加快逐步淘汰不減排的燃煤發電和低效的化石燃料補貼，承認有需要支持邁向公平轉型」。

可是最新版本比上一個版本多出了「不減排的」（unabated）、「低效的」（inefficient）和「公平轉型」（just transition，指協助發展中國家擺脫煤炭等化石燃料）等字眼，惹來環保專家質疑留下取巧餘地。例如世界自然基金會氣候與能源全球副主任佩雷斯-西雷拉指出，所有化石燃料都是「低效」，根本毋須特指逐步取消「低效」補貼。

氣候融資捱批 美：有建設地參與對話

另一爭議焦點落在富國給予太平洋島國等發展中國家的氣候融資，協助它們適應氣候變化的影響。例如中方代表團團長趙英民接受新華社訪問時，便將矛頭指向發達國拖欠原本承諾給發展中國家應對氣候變化問題的援款。《巴黎協定》原有相關規定，但迄今未能真正落實，最新草案強調需要調動所有資源集資以達《巴黎協定》目標。惟對於抵償氣候變化造成的人命傷亡、財物損失，文本只強調擴大行動及支援那些脆弱國家，例如提供融資和興建抵禦到氣候變化的建築物等，卻沒有提出分配多少資源和資金。

有與會代表向法新社稱，草案文本原有方案要求創建設機構專責管理氣候變化帶來的損失和破壞，但被傳統溫室氣體排放國所推翻。代表發展中國家的「七十七國集團+中國」談判團團長托雷（Amadou Sebory Toure）表示，該方案由代表地球七分之六人口的全體發展中國家所提出。

美國總統氣候問題特使克里發言時表明支持草案文本，又追加保證指美方會有建設性地參與有關抵償傷亡損失以至適應氣候變化的對話。

（綜合報道）