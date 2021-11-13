控制污染見成效 泰晤士河恢復生機

64年前曾列「生物學意義上死亡」

倫敦動物學會（ZSL）周三（10日）發表了「泰晤士河情況報告」，對在1957年被英國自然歷史博物館判定為「從生物學意義上死亡」（biologically dead）的泰晤士河進行了「全面體檢」，結果卻出人意表。

ZSL保育與政策主任特里（Andrew Terry）在報告序言寫道，泰晤士河今天是「無數野生生物的家，多元化如倫敦本身」。

報告指出，翅鯊、白斑星鯊和角鯊正在泰晤士河生活。港海豹和灰海豹直至千禧年初仍蹤影杳然，現在卻雙雙在泰晤士河出現。一度被認為在英國絕種的反嘴鷸，二戰後重現英國，過去30年在泰晤士河潮汐段數量倍增。

潮汐河段共逾200種魚類雀鳥棲息

報告指出，反映泰晤士河水質和生物生長狀况的溶氧濃度在2007至2020年間都在上升，有利降解水中的污染物，相信自1960年代以來持續擴充污水處理廠，以及限制工業排污，都有助淨化泰晤士河。

ZSL海洋與淡水保育項目經理德布尼（Alison Debney）說，河口的生態系統備受威脅卻被忽視。她說：「河口提供淨水，能夠防洪，亦是魚類及其他野生生物的重要生長溫牀。泰晤士河口及其『藍碳』（blue carbon，即所有被海洋生物從大氣中吸收與儲存於生態系統的碳）棲息地極之重要，有助緩和氣候變化，能為自然和人類建立強勁而具適應力的將來。」

（BBC/衛報/NPR）