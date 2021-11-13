氣候大會死線 化石燃料成焦點 聯合國秘書長：1.5℃升溫目標瀕死

大會主席：過死線續談判

中國COP26代表團團長、生態環境部副部長趙英民昨表示，新協議草案比前一份有改善，但仍有「漏洞」，指在氣候融資及協助發展中國家適應氣候變化等應着墨更多。他說中國已準備好談判。

最新協議草案呼籲各國加快「淘汰有增無減的燃煤發電，以及對化石燃料的低效能補貼」，被指較周三版本「加快淘汰燃煤及對化石燃料的補貼」的措辭弱。新版本增加「有增無減」一詞，被指若個別國家能捕獲排放的二氧化碳，就可續用燃煤，惟「碳捕集與封存」技術尚在發展，這概念受爭議。而在補貼部分強調「低效能」，亦有遭希望保留補貼的國家濫用之虞。

消息：中俄爭取削弱化石燃料條文

然而，有關部分如獲通過，將是氣候大會首次在協議提及化石燃料。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息稱，中國、俄羅斯和澳洲等化石燃料大國正爭取淡化或刪除相關條文。

另一焦點是各國制定減排目標的「國家自主貢獻」（NDC）方案，促成《巴黎協定》的三大推手警告，若要達到1.5℃升溫目標，各國須在明年而非原定的2025年審視和改善NDC減排方案。新草案僅「請求」（request）各國提前在明年更新NDC，被指較之前版本所用的「敦促」（urge）稍為減弱。

專家倡加強資助潔淨能源發展

氣候融資亦是談判癥結，這點對窮國減排及應對極端天氣影響極為關鍵。世界資源研究所（WRI）專家芒福德認為，新草案在減排和為窮國融資之間更平衡。她建議可加強資助潔淨能源發展和適應氣候影響等方面，新草案提出更具體時間表，敦促各國在2025年底將適應氣候變化的資金加倍，但對富國未達到2020年起的5年間每年向窮國提供1000億美元的承諾，草案沒提及會彌補這兩年的落差。

聯合國秘書長古特雷斯周四受訪時稱，1.5℃的升溫目標仍有可能實現，但已進入「依賴維生裝置」階段。他稱談判很可能無法促成更進取的減排目標，各國領袖將需在未來兩年的高層會議提出新承諾。

（綜合報道）