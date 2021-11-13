俄入稟謀取締元老級民權組織

1980年代成立 記錄蘇聯打壓

俄羅斯「紀念」現為全球性「國際紀念」的轄下組織，後者以理事會名義發聲明稱：「我們認為當局無法律理據取締『紀念』。這是政治決定，旨在消滅處理政治鎮壓和捍衛人權歷史的『紀念』。」

「紀念」成立於1980年代後期，記錄蘇聯時代的政治打壓，並建立斯大林時代大清洗和古拉格（Gulag）勞改營受害人的資料庫，創始人包括蘇聯知名異見人士薩哈羅夫（Andrei Sakharov）。蘇聯解體後，該組織續在俄羅斯提倡民權理念，2014年成為首批被列入「外國代理人」名單的組織之一，後因違反外國代理人法的指控被罰款至少21次，截至去年罰款總額已逾420萬盧布（45.79萬港元）。其辦事處屢成塗鴉毁壞和警察突擊搜查目標。

「紀念」發起運動反對外國代理人法，質疑其只為剷除獨立組織。「紀念」去年將反對派領袖納瓦爾尼的支持者認定為「政治犯」，指對反對派日趨強烈的打壓與蘇聯時代相似。

（衛報）