緬閉門審訊 網媒美籍總編囚11年

政變後首西方傳媒人判監

37歲的芬斯特（Danny Fenster）是緬甸最大獨立新聞網站之一「緬甸前線」的執行總編輯，為該機構工作約1年，他今年5月底準備乘飛機離開緬甸時，在機場遭軍政府拘留，最後一次與美國使節通電話是上月31日。

芬斯特的律師指出，當局指控芬斯特為今年2月軍事政變後不久就被取締的傳媒機構「今日緬甸」（Myanmar Now）工作，但法院沒有接納芬斯特的稅務證明作為證據。該證明顯示，芬斯特當時已從今日緬甸過檔到緬甸前線。律師表示芬斯特暫未決定是否上訴。

緬甸前線總編輯基恩（Thomas Kean）質疑，針對芬斯特的控罪全無根據，「網站所有人對判決感到失望和懊惱」，希望當局盡快放人，讓他回家與家人團聚。今日緬甸總編輯瑞溫（Swe Win）稱，芬斯特和今日緬甸完全沒做錯。

另加控煽亂違反恐法 可囚終身

芬斯特的案件一直閉門審訊。本周初他被加控更嚴重的煽動叛亂、違反反恐法等罪名，每項最高刑罰為終身監禁，這些新控罪未有裁決。美國多次要求緬甸放人，國務院較早時形容他被扣查是極度不公。國際組織人權觀察亞洲區副主任羅柏森表示，芬斯特被判囚令人憤慨，料緬甸藉此威嚇傳媒，並向美國發出信息，顯示緬甸會就制裁作敵意反制。

前美國駐聯合國大使理查森上周以私人形式訪問緬甸，與軍政府領袖敏昂萊見面。他表示國務院要求他出訪時不要提到芬斯特的問題。

（綜合報道）