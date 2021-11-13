歐盟研資助成員國築牆擋難民 反制白俄「混合戰攻擊」 人道立場動搖

米歇爾周三（10日）在華沙表示，鑑於難民湧至波蘭與白俄邊境衍生愈趨緊張的局面，按歐洲理事會法律顧問觀點，由歐盟資助架設邊境屏障「法律上說得通」，並強調他所指的是「足以有助保障歐盟的實體基建」。政治新聞網站Politico歐洲版報道，歐洲理事會內部分析顯示，歐盟可藉着由歐洲邊境及海岸防衛局（Frontex）聯合管理歐盟邊境的規定，撥款資助邊境基建，而成員國只要尊重歐盟法律，符合歐盟條件及讓歐盟機構監督，就可取得經費。

米歇爾：法律上「說得通」

白俄羅斯自5月底容許難民進出，連月間千計難民從中東或非洲等地，取道白俄逼近波蘭、立陶宛和拉脫維亞的邊境，促使這3國宣布邊境緊急狀態，並修訂政治庇護的申請政策。3國10月初再跟保加利亞和丹麥等共12國內政部長聯署4頁公開信，要求歐盟委員會資助成員國築建邊界圍牆或網欄，表明「實體屏障似乎是符合整個歐盟利益的有效邊界保護措施」，又指「此合法措施應列作優先事項，從歐盟預算作出額外而充裕的資助」。他們又再呼籲今年底前修訂《神根公約》守則，指公約未能提供清晰準確的守則，來應對白俄利用難民作政治工具和非軍事手段的「混合戰攻擊」（hybrid attack）。

歐盟向來秉持人道主義接納難民，故歐委會過去雖會撥款資助成員國設置邊境監控設備和基建，但一直拒絕資助興建邊境圍牆等實體設施。但隨着反移民政治勢力近年在歐洲冒起和輿論反彈，歐盟立場開始動搖。歐委會主席馮德萊恩上月仍表明反對資助。中左派歐洲議會第二大黨團S&D主席加西亞表示，柏林圍牆等邊境圍牆曾在歐陸葬送人類尊嚴，歐洲不能試圖擴大築牆。

4000人嚴寒棲户外 7凍死

不過，立陶宛已開始將接壤白俄邊境架設的帶刺鐵絲網，改建成全長500公里的鋼牆，牆外另設3米高螺旋帶鈎刺鐵絲網、攝錄監控設施，預計不晚於明年9月竣工。波蘭國會也批准了興建5.5米高邊境圍牆；政府指控白俄邊防警衛剪開鐵絲網，以助難民非法進入波蘭。

波蘭邊防衛隊昨稱，目前滯留接壤白俄邊境的難民約3000至4000人。他們在接近冰點氣溫的森林中，只能棲息於帳篷，累計至少7人凍死，包括一名14歲男生。波蘭禁止人道組織或記者進入禁區接觸難民。聯合國安理會周四舉行緊急閉門會議，美英法等發聯合聲明表示，將團結保衛歐盟抵禦白俄當局的「混合戰」。

土國助堵截 飛白俄航班設限

為協助歐盟阻截難民，土耳其民航署昨宣布將禁止敘利亞、伊拉克和也門公民在土國購買機票及由土國境內機場飛往白俄。滯留白俄近波蘭邊境的難民不乏來自伊拉克的庫爾德族，伊拉克政府昨表示會安排單程飛機由明斯克送自願遣返的人回國。

（華爾街日報/英國廣播公司/路透社）