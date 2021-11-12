盼強硬派釋疑 日外相辭親中組織會長

林芳正昨在其擔任外相後首場記者會上說：「日中關係愈來愈重要，這不僅為了我們兩國，也是為了這地區及國際社會的和平與繁榮。我們需要強調並要求負責任的行為，同時在共同的挑戰上保持對話與堅定的合作。」他又表示因應新冠疫情，中國國家主席習近平訪問日本未是時機。習原定去年訪日，但因疫情和自民黨內部爭議而延期。

談中日關係 「強調負責任行為」

林芳正又宣布辭去國會跨黨派親中組織「日中友好議員聯盟」會長職務，稱「為避免作為外相履職時出現不必要的誤會」，共同社指料由其黨友小淵優子接任。林芳正在2017年12月起擔任該聯盟會長，翌年5月訪華並與中共高層會談，多次進行議員外交。

《讀賣新聞》指出，自民黨內具影響力的前首相安倍晉三與麻生太郎都不贊同林芳正擔任外相，認為會在對華關係上向國際社會釋放錯誤信息。共同社引述首相岸田文雄的身邊人士稱，岸田執意任命岸田派二號人物林芳正為外相，有培養後者接班並維持其派閥長期執政之意。但共同社也引述岸田派相關人士解讀指出，此舉是「因為首相要避免在自己無法着力派閥運營之際遭到暗算」——林芳正跟岸田派前會長古賀誠關係良好，岸田卻跟後者有嫌隙。

安倍晉三接掌自民黨最大派閥

此外，自民黨最大派閥清和政策研究會昨召開大會，正式決定安倍晉三回歸，並接替轉當眾議院議長而辭職的細田博之出任會長，派閥通稱由「細田派」改為「安倍派」。安倍致辭時提及修憲，稱這是立黨以來的黨基本方針。安倍2012年就任黨總裁後退出細田派前身的町村派，到去年9月辭任黨總裁兼首相後保持無派閥，但派內對其重返並出任會長期待甚殷。安倍昨表示希望訪台弔唁已故台灣總統李登輝，但岸田內閣剛剛上場，不應興起太多風浪。安倍7月接受《產經新聞》 訪問時曾作類似表態。

（共同社/路透社/中央社）