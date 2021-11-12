泰法院裁促王室改革違憲 3示威領袖恐被控叛國

學運領袖帕努莎亞（Panusaya Sithijirawattanakul）、學生領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）和人權律師阿農（Anon Nampa）去年8月在法政大學的集會發表演說，帕努莎亞讀出要求王室財政更透明、取消憲法中任何人均不得指控國王的規定、廢除冒犯君主法例等十大訴求。

法官：削弱君主制即見「推翻」意圖

帕努莎亞等3人已表明無意推翻君主制，但法官指出，君主制是泰國不可或缺的關鍵支柱，「任何試圖破壞或削弱這制度的行動，都反映出有推翻君主制的意圖……若容許被告及其網絡再三繼續有關行動，不久就會推翻君主立憲制」，而帕努莎亞等人的言論濫用權利和自由，破壞國家安全。另一名法官表示，修改誹謗王室法例會置君主制於不受尊重地位，使人民不再服從王室。

裁決封殺君主制公開討論 惟難阻網議

英國廣播公司（BBC）東南亞特派員黑德（Jonathan Head）和人權觀察資深研究員蘇奈（Sunai Phasuk）分別警告，這次裁決不但實際上封殺任何圍繞泰國君主制的公眾討論，更可能為指控其他更嚴重罪名打開大門，包括可判死刑的叛國罪。但黑德提醒，泰國民眾對君主制的私人討論和批評近年愈來愈多，即使政府極力阻止，這些不滿聲音仍會繼續在社交平台出現。

泰國的冒犯君主法例一直受到國際社會關注，聯合國人權理事會一個工作小組周三開會時有成員國呼籲泰國修訂該法例，質疑法例限制言論自由。與會泰國官員反駁指法例保護君主及國家安全，當局亦謹慎處理侮辱王室案件，泰國外交部代表堅持法例反映泰國文化和歷史，也與保護關鍵國家機構和國安密切相關。

（法新社/BBC）