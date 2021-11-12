研究揭「記憶T細胞」消滅新冠助免疫

研究人員在第一波疫情期間密切監察兩間倫敦醫院731名醫護人員，發現儘管有高風險接觸到新冠病毒，其中58人始終沒有在病毒核酸檢測中呈陽性，但他們的血液樣本顯示，相較於疫情前蒐集的血液樣本和沒接觸病毒者的樣本，前者對新冠病毒有反應的T細胞數量有所增加。

助開發免疫力較持久疫苗

研究認為，部分人此前感染季節性冠狀病毒後產生記憶T細胞，這些免疫細胞察覺到新冠病毒複製機制中的蛋白——這部分跟季節性冠狀病毒相同，而部分人免疫反應迅速，因而得以在早期就消滅新冠病毒。研究結果或有助研發效力更長的疫苗，因幾乎所有新冠疫苗都針對新冠病毒的棘突蛋白，令人產生抗體抵抗病毒，這些抗體有效避免重症，但免疫力會隨時間減弱。針對棘突蛋白的疫苗弱點在於棘突蛋白會有突變，T細胞的免疫反應更持久，而且針對病毒內部複製機制，這意味針對此區域的疫苗或可抵禦新病毒株以至全新病原體。

德單日破5萬確診 默克爾促打針

德國昨日公布過去24小時新增50,196宗新冠病例，是首次突破5萬宗。總理默克爾呼籲地方當局採取進一步行動抗疫，又警告目前疫苗接種率不足以防止病毒快速傳播。另外，美國得州州長阿博特早前下令禁止在學校強制戴口罩，聯邦法官周三推翻州長命令，稱這違反美國殘疾人法案，使殘疾兒童面對染疫風險。

（衛報/路透社/法新社）

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